PO BASTI JE DOBIO NADIMAK, U ITALIJI MU JE POMOGAO GOLMAN SRBIJE: Novi Zvezdin bek otkrio tajnu broja 76 na crveno-belom dresu

Lazar Nikolić stigao je tiho, gotovo nečujno u Crvenu zvezdu po završetku jesenjeg dela sezone. Sa epitetom jednog od najboljih fudbalera Javora iz Ivanjice hrabro je zakoračio na Marakanu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Lazar Nikolić (23) debitovao je za Crvenu zvezdu protiv Zenita u Sankt Peterburgu, a tokom priprema u Turskoj pokazao je veliku želju za radom, koja je krunisana lepim golom za pobedu protiv Kopra (1:0).

- Nadam se da ću tek da postižem golove u Crvenoj zvezdi... Svakako mi znači, zbog samopouzdanja i svega, ali bitnije od mojih golova je da pobeđujemo. Znači nam to na psihološkom planu kako bi što spremniji dočekali početak sezone - rekao je Lazar Nikolić.

O poziciji desnog beka gde će imati veliku konkurenciju u Argentincu Aleksu Vigu i iskusnom Marku Gobeljiću kaže:

- Kako vreme odmiče, sve više sam siguran da je pozicija desnog beka ona koja mi odgovara. Ofanzivan sam igrač, a Zvezdi trebaju takvi bekovi. Na meni je da radim i da se na treninzima i utakmicama dokazujem. Šef Miloš Milojević je taj koji odlučuje ko će da igra. Svakom igraču je potrebno da ima zdravu konkurenciju i to je preduslov za napredak. Možemo da učimo jedni od drugih, to je veliko blago. Gobelju poznajem, a sa Aleksom nisam imao priliku da mnogo razgovaram, jer priča samo španski, ali smo se upoznali. Biće prilike.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Lepu dobrodošlicu u klub imao je Nikolić.

- Zvezda je najveći klub u mojoj karijeri. Presrećan sam što sam ovde, igrači su me prihvatili kao da sam mnogo duže u klubu i to mi mnogo znači. Dobijam savete od starijih, stalno pričamo, razmenjujemo utiske i mišljenja, tako da mi sve to znači za ono što predstoji.

Ciljevi u 2023. godini su i više nego jasni.

- Voleo bih da osvojimo duplu krunu, pa da zaigramo u Ligi šampiona, a tamo da nas posluže i zdravlje i sreća. Ostalo će da dođe.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Najviše se druži sa Stefanom Lekovićem.

- Cimer sam sa Lekovićem i osećam se kao da ga ceo život poznajem. Pričamo o treninzima, utakmicama, šta je moglo bolje, gde smo grešili, ma, o svemu.

Svestan je Nikolić da se u Zvezdi podrazumeva naporan rad.

- Bio sam u Italiji, tako da sam se navikao na visok nivo rada, ali mi ništa ne pada teško. Nezgodno je bilo to suvo trčanje koje smo imali prve nedelje, jer ti od jednog treninga treba dva dana da se oporaviš. Međutim, volimo fudbal i živimo od toga, tako da ne sme ništa teško da nam pada. Ne kukam, daleko od toga, tu smo svi da radimo i da napredujemo kako bi ostvarili dobre rezultate. Ono što moram da istaknem je da se u Zvezdi radi na vrhunskom nivou, napornije je i zahtevnije nego bilo gde drugde gde sam igrao.

Desni bek crveno-belih imao je priliku da razmeni utiske i sa Filipom Stojkovićem koji bodri Zvezdu na pripremama u Antaliji.

- Čestitao mi je Žule na golu, rekao mi da se ne šišam i da ostanem svoj. Odličan igrač... Pratio sam Zvezdu uvek, a naravno i njega, voleo bih da u crveno-belom dresu imam partije kao i on.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nikolić jedva čeka da zaigra na Marakani.

- Jedva čekam da se bolje upoznam sa navijačima. Oni su naš vetar u leđa, velika podrška i mnogo nam znače.

Kao rođeni Leskovčani govorio je o specijalitetu tog kraja leskovačkom roštilju?

- Gurmanska pljeskavica sa ljutim prilozima. Gde god da odete, nećete pogrešiti.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Govorio je i o epizodi u italijanskom Spalu?

- Kada sam naučio italijanski, dosta lakše. U početku sam imao dosta problema zbog toga, jer oni samo poštuju svoj jezik. Srećom, bio je tu Vanja Milinković-Savić sa mnom i pomogao mi dosta. Dragoceno mi je to iskustvo iz Italije, iskreno.

Otkrio je i po kome je dobio nadimak.

- Po Dušanu Basti. Kad sam počeo da treniram fudbal, tražio sam od roditelja da mi kupe Zvezdin dres, a na leđima je pisalo Basta. Nosio sam ga na svakom treningu i tako je ostalo. Nažalost, Bastu nisam upoznao, ali mi je poslao dres dok je bio u Laciju.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Ta kraj otkrio je zašto je izabrao da nosi broj 76.

- Otac mi je rođen 1976. godine, pa zbog toga. Otac, majka i sestra su mi najveća podrška i oni su najponosniji što sam u Zvezdi - objasnio je Lazar Nikolić.

Kurir sport