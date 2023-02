NAVIJAČIMA PARTIZANA ZABRANJEN ULAZAK U MOLDAVIJU! Preživeli su PRAVU DRAMU na aerodromu, i to samo zato što su Srbi!

Pred fudbalerima Partizana je novi izazov u Ligi konferencija, pošto će četa Gordana Petrića u četvrtak od 21 sat odmeriti snage protiv moldavskog Šerifa.

Jedna grupa navijača beogradskog tima krenula je put Moldavije sa ciljem da podrži Parni valjak u predstojećoj utakmici, međutim na aerodromu u Moldaviji, navijači su se susreli sa neočekivanim problemom.

Naime, navijačima iz Srbije zabranjen je ulazak u Moldaviju, a kako je izgledala ta situacija objasnila nam je Mirjana Radosavljević iz Beograda.

- Nakon pet sati u kojima smo tretirani na vrlo grub način, uz veoma jasno naglašenu diskriminaciju od strane granične službe Republike Moldavije, suočavamo se sa četvorodnevnim boravkom u odeljku za deportaciju dok čekamo povratni let u petak. Razloge za deportaciju je teško razumeti ali svode se na to da smo Srbi i navijači i da nam iz tog razloga nije dozvoljen ulaz. Oduzeti su nam pasoši i predati dokumenti na moldavskom jeziku koje traže da potpišemo. Došli smo samo sa jednim ciljem a to je da podržimo Partizan u najvažnijoj evropskoj utakmici. Na kraju smo se suočavali sa podrugljivim komentarima poput: ako Putin sutra pošalje raketu, poginućete ovde!? Zašto da poginete ovde? Poginite u svojoj zemlji. Čekamo pomoć iz Srbije i nadamo se da će situacija što pre biti rešena. Ponavljam, samo želimo da u četvrtak uveče podržimo naš Partizan!" - istakla je Mirjana.

Држављанима Републике Србије (12) међу којима су и четири девојке је након 5 сати тортуре забрањен улаз у Републику Молдавију. Образложење је да су “Срби” и навијачи Партизана. Прети им 4 дана на Терминалу, уколико држава Србија и @MFASerbia не реагује хитно и разрешe ситуацију! pic.twitter.com/nOqu22eNXY — Partizan.net (@PartizanNet) February 13, 2023

Podsetimo, UEFA je utakmicu između Šerifa i Partizana pomerila iz Tiraspolja u Kišinjev baš zbog toga što je oblast Pridnestrovlje u kojoj se Šerif nalazi blizu granice sa Ukrajinom.

Kurir sport