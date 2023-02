PROBILI LED, UŠLI U ISTORIJU: Ovi gej sportisti su odlučili da ne ćute! Čuveni fudbaler, legendarna teniserka, NBA košarkaš...

Fudbaler Sparte iz Praga, Jakub Jankto (27), šokirao je javnost priznanjem da je homoseksualac, zato što su takva priznanja retkost u sportu na visokom nivou.

Jankto nije želeo više da se krije, pa je doneo odluku da javno otkrije da je gej, a malo je onih koji su to učinili pre njega.

Homoseksualnost među profesionalnim sportistima je tabu tema i zaista je mali broj onih koji su tokom karijera otkrivali da nisu strejt. Plašeći se osude društva, reakcije saigrača, trenera, menadžera i sponzora, mnogi odluče da svoju istinu zadrže za sebe i najbliže.

Međutim, bilo je i onih koji nisu želeli da se kriju, a pred vama su sportisti čija su priznanja izazvala puno pažnje javnosti širom sveta.

Tomas Hiclšperger

U pitanju je najpoznatiji fudbaler koji je javno objavio da je homoseksualac. Za reprezentaciju Nemačke je ogirao 52 utakmice, u Bundesligi je zabeležio 131 nastup, a u Premijer ligi 117 mečeva.

Hiclšperger u dresu Nemačke foto: EPA/Antonio Cotrim

Svoju istinu otkrio je svetu u januaru 2014. godine, šest meseci nakon što je zvanično završio karijeru.

"Svesno sam doneo odluku da se javno suprotstavim predrasudama i neprijateljstvu sa kojima se homoseksualci suočavaju. Nemam čega da se stidim. Homoseksualnost se jednostavno ignoriše u fudbalu. S druge strane, mediji su već godinama zainteresovani za tu temu, Fudbaleri o kojima je reč nisu se usudili da saopšte vest, jer svet fudbala sebe u izvesnoj meri i dalje vidi kao mačo okruženje. Ljudi vide gej fudbalere kao kontradiktornost i zbog toga nijedan profesionalni igrač ne želi da se izlaže toj vrsti pritiska. Sliku o gej igračima odlikuju klišei i predrasude, a stvarnost je prilično drugačija", poručio je tada Hiclšperger

U karijeri je igrao za Česterfild, Aston Vilu, Štutgart, Lacio, Vest Hem, Volfsburg i Everton.

Džejson Pol Kolins

Kolins je prvi košarkaš NBA lige koji je priznao svetu da je gej. On je to učinio 2013. godine u intervjuu za popularni magazin "Sport ilustrejted".

Situacija kod njega prilično je bizarna, pošto je nakon tog intervjua, njegovu istinu saznala i verenica, Kerolin Mos, sa kojom je osam godina bio u vezi.

Kolins (desno) foto: EPA/Erik S Lesser

Od 2014. godine Kolins je bio u vezi sa producentom Bronsonom Grinom, a na dresu je nosio broj 98, u čast Metjua Šeparda, Amerikancu koji je 1998. godine ubijen u zločinu iz mržnje u trenutku kada je imao 21 godinu.

Kolins je u toku karijere igrao za Nju Džerzi Netse, Memfis Grizlise, Minesotu Timbervulvs, Atlanta Hokse, Boston Seltikse, Vašington Vizardse i Bruklin Netse.

Martina Navratilova

Možda i najveće ime na ovoj listi. Čuvena teniserka je "izašla iz ormana" 1981. godine, kada je priznala da je biseksualka, odnosno da je pored muškaraca privlače i dame.

foto: AP

Javnost je znala za nekoliko njenih veza sa devojkama, a od 15. decembra 2014. godine je u braku sa Julikom Lemigovom. U autobiografiji iz 1985. godine, ona je poručila da nikada nije pomislila da će postati biseksualna.

"Pozvali bi mog agenta zbog reklame ili nečega i ona bi rekla ‘Šta mislite o Martini?’. Odmah bi rekli ne i onda bi Kris Evert dobila dogovor ili neko drugi. Bilo je to poljubac smrti. Sponzori me ne bi dodirnuli ni štapom od pet metara", govorila je Navratilova o problemima sa kojim se suočavala.

Paola Egonu

"Moji roditelji su to veoma loše prihvatili. Brinuli su šta će reći rođaci, prijatelji, komšije... Onda su shvatili da to, ipak, nije moj izbor. Ko bi se odlučio za način života koji vas suprostavlja svima? Neke stvari se jednostavno dese. Ljubila sam devojku i javno. Reakcije nisu bile prijatne. Problem je što ljudi ne gledaju svoj posla. Što mene osuđuju ili istoploni par koji sa ljubavlju odgaja decu, kad je toliko tradicionalnih nefukcionalnih porodica? To je us**ni svet. Nadam se da će Apokalipsa uskoro doći". rekla je jedna od najboljih odbojkašica na svetu u intervjuu koji je nedavno dala.

Tada je govorila o vezi sa odbojkašicom, Katažinom Skorupom, nakon koje je počela da se zabalja sa Mihalom Filipom, poljskim odbojkašem.

foto: Orange Pics BV / Alamy / Alamy / Profimedia

Italijanka ne krije od javnosti da je biseksualka, a u istom intervjuu je govorila o još problema sa kojima se suočava. Nije u pitanju njen ljubavni status već rasizam sa kojim se susreće na dnevnom nivou.

Dvadesetčetvorogodišnja Italijanka se oprostila od nacionalnog tima, a trenutno prolazi kroz psihički težak period života.

Karl Nasib

Nasib je 2021. godine postao prvi NFL igrač koji je priznao da je gej.

foto: Tony Ding/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

To je u činio putem video snimka na društvenoj mreži Instagram, i to nakon što je donirao 100.000 dolara jednoj organizaciji koja se bavi sprečavanjem samoubistva u "LGBTQ omladini", nakon što se 15 godina mučio zbog toga što je homoseksualac.

"Želeo sam da iskoristim trenutak i kažem da sam gej. Nadam se da će jednog dana neće biti potrebno da se prave ovakvi snimci i uopšte da se javno priznaje da si gej, ali do tada ću da dam sve od sebe da negujem kulturu prihvatanja", rekao je Nasib.

