OVO JE HRVAT KOJI SE SA NOJEROM NAŠAO U SREDIŠTU GEJ AFERE! Čovek zbog koga je Nojer "IZGUBIO GLAVU" i žestoko zaratio sa Bajernom

Gej afera trese čitavu Evropu! Proslavljeni nemački goman Manuel Nojer (36) dospeo je u žižu javnosti, pošto je isplivala informacija da je kapiten Bajerna i reprezentacije Nemačke navodno već duže vreme u ljubavnoj vezi sa doskorašnjim trenerom golmana bavarskog tima - Hrvatom Tonijem Tapalovićem (42).

foto: Rojters

Tapalović, koji je punih 12 godina bio trener golmana Bajern Minhena, nedavno je dobio otkaz, što je razbesnelo kapitena Nojera.

Nemac je "izgubio glavu" i zbog šokantne odluke osuo paljbu po voljenom klubu, zbog čeka se našao u ozbiljnom problemu.

U jednom emotivnom intervjuu Nojer je opisao koliko ga je zaboleo odlazak Tonija iz kluba.

"To je veliki udarac za mene. Desilo se dosta neočekivano. Bilo je to veliko iznenađenje i za Tonija. Ne razumem zašto se desilo, pogodilo me je jako. To je možda najbrutalnija stvar koju sam osetio u karijeri, kao da mi je neko isčupao srce", rekao je Nojer.

Očekivano, njegove reči su samo dodatno podgrejale priče koje kruže već duže vreme - da mu je Toni mnogo više od prijatelja i trenera...

Ko je Hrvat zbog koga je Nojer zaratio sa Bajernom?

Tapalović je rođen u Nemačkoj, gde je i započeo svoju fudbalsku karijeru. U ranom detinjstvu započeo je svoj fudbalski put, već 1986. igrao je za mlađe uzraste gelzenkirhenske Fortune. Sa 10 godina prelazi u mladu ekipu Šalkea, a od 1999. povremeno igra i za amatersku ekipu istog kluba. Profesionalni ugovor dobio je tek za dve godine zbog povrede meniskusa na kolenu sredinom 1999. Krajem 2001. odlazi u Bohum, gde ostaje pod ugovorom do 2004. U oba bundesligaša nije odigrao utakmicu u Bundesligi. 2004. prelazi u KFC Erdingen u zapadnoj Regionaligi, gde ostaje do 2005., odigravši 26 utakmica za taj klub.

Od 2005. Tapalović postaje igrač Kikers Ofenbaha, ali nije korišćen kao golman, pa se 2006. vraća u Šalke. Nakon odlaska Franka Rosta 2007., ponovo je bio u sastavu za profesionalnu ekipu. 2010. potpisuje s bundesligašem Majncom, za čiju je rezervnu ekipu igrao, vrativši se tako ponovo u Regional ligu. Nakon novih povreda, prednjih ukrštenih ligamenata 2010. godine odlazi u penziju.

foto: Instagram/manuelneuer

Nakon igračke karijere pune povreda, Tapalović se okrenuo treniranju mladih golmana. Njegovo početno iskustvo bili su juniorski golmani Šalkea. Od sezone 2011./12. bio je trener golmana Bajern Minhena. Punih 12. godina bio je na toj funkciji, a onda mu je na iznenađenje mnogih uručen otkaz. Sve ove godine blisko je sarađivao sa Nojerom, s kojim se već dobro poznaje iz vremena u Gelzenkirhenu.

Upravo to poznantsvo dovelo je do prisnog druženja i redovnog zajedničkog uživanja duž hrvatske obale mora. Podsetimo, Nojer godinama unazad odmore provodi upravo sa Tapalovićem na hrvatskom primorju.

Krstio mu sina Emanuela

Pre tri godine Nojer je bio kum na krštenju Tonijevog sina - Tina Emanuela. Krštenje je održano u katoličkoj crkvi u Minhenu, a ceremoniji je pored Nojera prisustvovao i bivši trener Bajerna Hansi Flik, kao i legendarni golman Jens Leman. Nemački mediji prenose da Topalovićeva supruga i sin ne žive u Minhenu sa Tonijem, već u prestonici Hrvatske.

Nojer je od 2017. do 2020. godine bio u braku sa Ninom Vajs sa kojom nije dobio decu. Sada se šuška da je taj brak bio samo paravan za njegovu pravu seksualnu orijentaciju.

