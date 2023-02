VOŽDOVAC NIJE POREMETIO DEBAKL OD ZVEZDE! Puača: Ka ostvarenju naših ciljeva ne može da nas poremeti jedan loš rezultat

Trener fudbalera Voždovca Nikola Puača rekao je da njegova ekipa u predstojećem meču protiv Kolubare želi da se nametne igrom koja će ih dovesti do pozitivnog rezultata i istakao da ka ostvarenju postavljenih ciljeva ne može da ih poremeti jedan loš rezultat

."Izuzetno poštujemo našeg sledećeg protivnika, radi se o ekipi koja je dobro organizovana, čvrsta, ima određeni kontinuitet u radu, jer je većina igrača duži vremenski period u klubu, koja igra veoma dobro na domaćem terenu i znamo odakle nam preti opasnost iz njihovih redova", rekao je Puača, prenosi klub.

"Bez obzira na sve to, mi se za ovu utakmicu pripremamo kao i za svaku do sada, maksimalno smo fokusirani na sebe i želimo da se nametnemo igrom koja će nas dovesti do pozitivnog rezultata", dodao je on.

Fudbaleri Voždovca gostovaće u petak ekipi Kolubare, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

Uoči ovog duela, Voždovac se nalazi na sedmom mestu na tabeli domaćeg prvenstva sa 34 osvojena boda, dok su Lazarevčani deveti sa 23 boda.

Beogradski klub je u prošlom kolu pretrpeo težak poraz od Crvene zvezde, ali je Puača naglasio da je taj meč arhiviran i da u petak očekuje zanimljivu fudbalsku predstavu.

"Približno stojimo na tabeli i zbog toga se nadam interesantnom meču. Kao što nije bilo euforije u našim redovima posle nekih pobedničkih serija i dobrih rezultata, tako ni sada nema depresije ili nekog razočarenja posle poraza od Crvene zvezde", rekao je Puača.

"Bio je to ubedljiviji rezultat nego što je realan odnos snaga i izvukli smo određene pouke. Ka ostvarenju naših ciljeva ne može da nas poremeti jedan loš rezultat, čvrsto stojimo na svojim nogama, spremamo se i verujemo u povoljan ishod predstojeće utakmice", zaključio je on.

Utakmica u Lazarevcu na programu je u petak od 18.00

Kurir sport