ZVEZDA I PARTIZAN SE NIKAD NEĆE DOGOVORITI: Petrić o Spartaku i terminu derbija

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas u Beogradu da su njegovi igrači svesni šta ih očekuje na superligaškom gostovanju Spartaku i istakao da je ekipa spremna za taj duel.

"Ulazimo u ritam četvrtak - nedelja i nadam se da ćemo ostati malo duže u tom ritmu. Igramo protiv ekipe koja je izgubila oba meča (u prolećnom delu sezone), protiv Čukaričkog su možda mogli da uzmu neki bod.. Mi idemo posle Evrope i nadam se da su igrači spremni i svesni šta nas očekuje sutra", rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Posle pobede protiv Šerifa u Ligi konferencija, fudbaleri Partizana sutra nastavljaju takmičenje u Super ligi Srbije gostovanjem Spartaku.

foto: Marko Djokovic/Starsport.rs

Crno-beli su u prošlom kolu doživeli težak poraz od ekipe Mladost GAT i ovo 22. kolo domaćeg šampionata dočekuju sa 11 bodova manje u odnosu na Crvenu zvezdu.

"Ono što se desilo protiv Mladosti se dešava, ali zadovoljan sam reakcijom... Sutra će biti totalno druga priča nego protiv Novog Sada. Ekipa je svesna šta nas čeka sutra i siguran sam da su spremni. Videćemo posle na treningu da li ima nekih problema, ali nemam informacija da neko ne može da igra", rekao je Petrić i dodao da ne veruje da će biti velikih promena u timu.

Petrić je govorio i tome šta je naučio iz poraza od Mladosti, odnosno kako je posle tog poraza postao bolji trener.

"Treniranje sa strane ne vodi glavnom cilju, a to je utakmica. Dešavalo se to i u prošlosti... Moraju da misle o svom telu. Ne mogu svi da budu u rangu Kristijana Ronalda, to mu je majka priroda dala i on to može da izdrži. Tu sam mogao da reagujem. Ti porazi mene čine boljim trenerom. Postoji razlog zašto igrač dobije slobodan dan, zašto se jedan dan radi jedna, a drugi dan druga vrsta treninga. Moraju da budu sveži za utakmice, da razmišljaju o svom telu", rekao je Petrić.

Jedna od tema prethodnih dana je i termin predstojećeg "večitog" derbija. Iz Crvene zvezde su najavili da će se meč odigrati 1, a ne 2. marta na stadionu "Rajko Mitić", zbog čega su se pobunili iz Humske.

foto: Starsport

Petrić je naveo da ne zna kakav je Pravilnik i ko o tome odlučuje.

"Ako Zvezda i Partizan odlučuju, nikad se neće dogovoriti. To je tragedija, da dva kluba ne mogu da se dogovore oko jednog termina. Ako Zajednica odlučuje, onda treba da kažu i gotovo", rekao je Petrić.

On je dodao i da bi njegovom timu značio jedan dan duže odmora.

"To će možda da se desi Zvezdi sledeće godine. Ja ako budem sledeće godine i ako se slično desi, ja bih rekao da izađemo u susret ekipi koja je imala manje odmora", naveo je trener Partizana.

"Ako ide u krug, nikad se Zvezda i Partizan neće dogovoriti. Ako već ne mogu, onda ima pravilnik i zna se šta sledi posle toga Ako treba da igramo u sredu, igraćemo. Ako treba u četvrtak, igraćemo. Moramo da izađemo", rekao je Petrić.

Utakmica između Spartaka i Partizana na programu je sutra od 17.00.

