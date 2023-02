HALAND ODUŠEVLJEN FRANCUZOM: Voleo bih da Mbape može da igra za Norvešku, on je neverovatan igrač!

Fudbaler Mančester sitija Erling Haland rekao je da je francuski napadač Kilijan Mbape fenomenalan igrač i da bi želeo da može da igra za reprezentaciju Norveške.

"Ima mnogo dobrih igrača, a Kilijan je jedan od njih. On je tako snažan. Francuzi imaju sreće što on igra za Francusku. Voleo bih da on može da igra za Norvešku, ali to ne može. Ali, on je neverovatan igrač", rekao je Haland za francuski Kanal plus.

foto: Sylvain THOMAS / AFP / Profimedia

"On je tako brzi i jak i tako igra dugo godina. On je dve godine stariji od mene? To je ludo. On ima još 10 godina igranja na vrhinskom nivou. On je fenomenalan", dodao je norveški napadač.

Mbape je predvodio Francusku do dva finala na svetskim prvenstvima. "Trikolori" su 2018. godine osvojili titulu u Rusiji, a prošlog decembra izgubili su posle jedanaesteraca od Argentine.

(Kurir sport/Kanal plus)