TAKO SE TO RADI! UEFA ekspresno reagovala! Protiv huligana koji je napao srpskog golmana već pokrenuta istraga!

Evropska kuća fudbala (UEFA), dan nakon utakmice PSV-a i Sevilje, otvorila je istragu protiv navijača koji je utrčao na teren i napao Marka Dmitrovića.

Golman reprezentacije Srbije se odlično snašao, savladao je navijača, za kojeg se ispostavilo da je od ranije problematičan i da je imao zabranu ulaska na stadion.

Međutim, UEFA je odlučila da krene u pravnu borbu protiv huligana kojem preti ozbiljnija kazna.

Dmitrović ga je prilično lako oborio na pod i zadržao ga dok nije stiglo obezbeđenje, a dvadesetogodišnji navijač odveden je odmah u policiju.

Snažni srpski golman je poručio nakon utakmice da je i sam ostao u šoku kada se mladić pojavio ispred njega.

"Gurnuo me sa leđa. Nikada nisam video tako nešto. Verovatno je bio ljut zbog rezultata i malo lud od ranije. Pokušao je da me udari, ali sam uspeo da ga uhvatim i sačekam obezbeđenje. Nije lepo videti ovo u fudbalu, nije trebano da se desi i nadam se da će ovakve stvari biti dobro kažnjene. Želeo je da me povredi, šteta što se ovako nešto dešava na fudbalskom terenu. UEFA mora da reaguje", rekao je Dmitrović i dodao da je imao problem da se iskontroliše u trenutku kada se navijač našao ispred njega.

1 / 8 Foto: ANP / ddp USA / Profimedia

"Držaću usta zatvorena i neću deći šta sam sve želeo da uradim u tom trenutku".

Nakon što je UEFA započela istragu, pitanje je kakva sudbina čeka navijača, barem kada je u pitanju njegov odlazak na stadione širom Evrope.

Kurir sport