SNIMAK SA SVEČANE CEREMONIJE ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Mesija proglasili najboljim, a on uradio OVO! Supruga Antonela ostala u ŠOKU

Na svečanoj ceremoniji održanoj u Parizu Argentinac Lionel Mesi proglašen je za najboljeg igrača sveta po izboru FIFA.

As Pari Sen Žermena tako je po drugi put u karijeri dobio prestižno priznanje "The Best".

Mesi je svečanu ceremoniju posmatrao iz prvog reda, a društvo su mu pravili supruga Antonela Rokuzo i saigrač Kilijan Mbape, koji je takođe bio u najužoj konkurenciji za laskavu nagradu.

Kada je prvi čovek FIFA Đani Infantino proglasio Argentinca najboljim na planeti dogodila se scena koja je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

messi embracing mbappe and giving antonela a knee tap is sending me pic.twitter.com/CsrTiZsW4s — e (@8WDCS) February 27, 2023

Naime, čim je čuo svoje ime Mesi se okrenuo prema Kilijanu Mbapeu, uhvatio ga za ruku i čvrsto ga zagrilio, a svoju suprugu Antonelu je gotovo "iskulirao". Tek nakon srdačnog pozdrava sa saigračem, kratko je bacio pogled na zbunjenu Antonelu, potapšao je brzinski po kolenu i izašao na binu.

Po Antonelinom izrazu lica bilo je potpuno jasno da nije očekivala ovakvu reakciju svog dragog.

"Niko nije nervozniji od mene. Zadovoljstvo je biti ovde i takmičiti se sa Benzemom koji nije prisutan i Kilijanom jer su obojica imali sjajnu godinu", rekao je Mesi koji se potom zahvalio selektoru Argentine i saigračima iz nacionalnog tima.

"Želim da se zahvalim selektoru Skaloniju i golmanu Martinezu. Mi smo večeras predstavljali reprezentaciju Argentine. Ovo pripada i njima, to je priznanje za ceo tim, za ono što smo uradili. Godina je bila luda za mene, uspeo sam da ostvarim san za koji sam se toliko borio", dodao je Argentinac.

Kurir sport