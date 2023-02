KRALJ OPTIMISTA PRED DREBI: Uveren sam da ŠOK TERAPIJA može da donese pozitivan rezultat protiv Zvezde!

Sportski direktor fudbalskog kluba Partizan Ivica Kralj rekao je danas da novi trener Igor Duljaj nije došao u idealnom trenutku, posle loših rezultata i da se nada da bi "šok terapija" mogla da donese pozitivan rezultat i da ekipa dobro odigra predstojeći derbi protiv Crvene zvezde.

"Kada ste deo Partizana to nosi mnogo lepih trenutaka, naravno, ima i ovih drugih, kojih pokušavamo da bude što manje, ali su deo svih igara. Igor Duljaj je naš novi trener, prvi u mom mandatu. Sigurno da ne dolazi u idealnom momentu, kao i svi mi kada dolazimo, nikada se ne dolazi kada je sve potaman, već kada ima nekih problema. Takva je i situacija sa Igorom u ovom momentu", rekao je Kralj, preneo je Partizan.

Duljaj je u ponedeljak imenovan za novog trenera Partizana, posle odlaska Gordana Petrića.

"Moram da zahvalim Gordanu Petriću koji je došao u trenutku kada su rezultati bili takvi kakvi su bili. Doneo je puno toga pozitivnog, nažalost poslednji rezultati su se odrazili na njegovo zdravstveno stanje i došlo je do ovog epiloga. Hvala mu za sve što je uradio za Partizan, veliki trener i veliki čovek, družićemo se, nadam se da će i u budućnosti biti deo Partizana", rekao je Kralj.

Partizan je u poslednja tri prvenstvena kola osvojio četiri boda, odigrao je nerešeno 1:1 protiv Radničkog 1923 na svom terenu, u Subotici je pobedio Spartak sa 2:1, a pre toga u Humskoj je izgubio od ekipe Mladost GAT sa 0:4.

"Zaista smo imali dva šokantna rezultata, niko od nas to nije očekivao. Došlo je do promene, očekujemo reakciju igrača na sve ovo. Trener će pokušati koliko je u njegovoj moći da nešto promeni do samog derbija, uveren sam da šok terapija može da donese neki pozitivan rezultat", naveo je Kralj.

foto: Starsport

Crno-beli su eliminisani u baražu za osminu finala Lige konferencija od moldavskog Šerifa. U prvoj utakmici u Moldaviji Partizan je pobedio sa 1:0, u revanšu je poveo sa 1:0, ali je posle toga primio tri gola i završio takmičenje.

"Videli ste kako je izgledalo protiv Šerifa, imali smo idealnih 20-ak minuta, jedan momenat nepažnje i sve se promeni. Jednostavno to se dešava, trebaće nam vremena da analiziramo sve što se dešavalo prethodnih 15 dana, sve je to draž fudbala. Nažalost, desilo se nama, a ne nekim drugima", rekao je Kralj.

"Ja sam ipak večiti optimista, verujem u ove igrače, to je ekipa koja je dva puta pobedila Keln, koja je igrala ravnopravno sa Nicom, dobra ekipa. Međutim psihološki očigledno da su pali, a na nama je da učinimo sve da se izdignu iznad ove situacije. Još jednom da Duljaju poželim sreću koja će mu trebati, a on ima znanje i kvalitet da unapredi igru Partizana", ocenio je on.

Partizan će u petak od 19 časova igrati protiv Zvezde na stadionu "Rajko Mitić", 169. "večiti" derbi, u 24. kolu Super lige Srbije, a Kralj je rekao da u tim utakmicama nema favorita.

"Oduvek je tako, ali u ovom momentu je Crvena zvezda u relaksiranijoj situaciji, koliko to može biti kad je derbi u pitanju. Ipak, verujem da možemo da se izdignemo iz ove situacije i da odigramo dobru utakmicu. Dobra utakmica podrazumeva i dobar rezultat, mada mnogo srećnih ili nesrećnih okolnosti utiču na konačni rezultat", naveo je.

"U svakom momentu moraju biti hladne glave i da veruju da mogu da pobede u derbiju. Ja sam igrao 22 derbija, znam šta se tu dešavalo, kada smo bili najveći favoriti nismo uspevali da pobedimo i obrnuto, tako da verujem da možemo da ostvarimo dobar rezultat u petak", dodao je bivši golman Partizana. Na pitanje koji su ciljevi do kraja sezone, Kralj je odgovorio da treba sačekati ishod derbija, ali da je plan da se ekipa konsoliduje, pa da se priprema za kvalifikacije za Ligu šampiona.

On je pozvao navijače da pruže podršku igračima i novom treneru.

"Bilo bi dobro da što pre izađemo iz trenutne situacije i pozivam navijače, bez obzira što imaju pravo na nezadovoljstvo, pozivam ih da budu uz igrače i da im daju podršku jer njihova podrška zaista daje nešto posebno. Kao neko ko je od 14. godine u ovom klubu znam koliko to znači, koliko negativna energija donosi probleme, a koliko pozitivna energija i njihova snaga mogu da nam daju krila. Zato još jednom molim navijače za podršku igračima i novom treneru, a igrači će im to vratiti na najbolji način", rekao je Kralj.

Uoči derbija Partizan ima 13 bodova zaostatka za Zvezdom.

Kurir sport/Beta