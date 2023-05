NE BIH VOLEO DA DOLAZAK DRAGANA DŽAJIĆA NA ČELO FSS BUDE KOZMETIKA: Zvezdan Terzić izneo jasan stav oko novog rukovodstva Saveza

Crvena zvezda se nije oglašavala posle izbora Dragana Džajića za predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Njegovim imenovanjem stigao je i preko potrebni mir u krovnu srpsku fudbalsku organizaciju.

foto: Zorana Jevtić

Kurir je pitao Zvezdana Terzića da li su dolaskom Dragana Džajića posavljene određene stvari na svoje mesto, kada je u pitanju FSS.

- Da li su stvari postavljene na svoje mesto pokazaće vreme i rezultati. Na svim nivoima. Iako su nas neki optuživali da smo se direktno mešali u izborni proces, mi stvarno nijednom akcijom ili izjavom to nismo radili. Ostali smo nemi i nismo reagovali na razne provokacije. Želeli smo da budemo van te igre. Drago nam je da je Dragan Džajić, kao najveće ime srpskog fudbala, došao na čelo FSS. U kadroviranje se nismo uključivali, Džajić je izabran gotovo aklamacijom - rekao je Zvezdan Terzić i dodao:

foto: FSS

- Kako će sve to funkcionisati videćemo. Ne bismo voleli da kraju bude - Džajić došao za predsenika FSS, a sve ostalo kao što je bilo pre. Crvena zvezda neće biti zadovoljna sa takvim razvojem situacije. Očekujemo neke korenite, strateške promene. Kako je funkcionisao FSS u prethodnom periodu, to nije valjalo. Želimo bolji i organizovaniji Savez. Ne bih voleo da to budu kozmetičke promene.

Srpska fudbalska reprezentacija dobro je krenula u kvalifikacijama za EP, u dve utakmice upisane su dve pobede i šest bodova.

- Ako ne odemo na EP u konkurenciji Bugarske, Crne Gore, Mađarske i Litvanije to će stvarno biti katastrofa. Pogotovo u oovm proširenom formatu kada prve dve ekipe iz grupe idu direktno na EP. Da budemo treći u ovakvoj grupi? To niko i ne pomišlja. To ne bi bilo dobro za srpski fudbal.

foto: Zorana Jevtić

Zvezdan Terzić smatra da ljudi koji vode FS Srbije moraju biti agilniji, da jasno postave ciljeve pred sebe.

- Treba da se takmičimo sa zemljama koje su nama slične. Recimo, Hrvatska, koja nam je u poslednjih 25 godina ozbiljno pobegla po svim parametrima. FSS mora da pogleda gde je srpski fudbal u odnosu na komšije. Kao Crvena zvezda, mi imamo neke naše kriterijume i nama su rivali Olimpijakos, Dinamo Zagreb, Ferencvaroš, Slavija Prag, Kopenhagen, Jang bojs... To su klubovi sa kojima Zvezda obara ruke. Pošto su nam rivali, želimo da budemo uspešniji od njih, jer oni pokušavaju da nam otmu koeficijent, imamo istu ciljnu grupu kada jurimo igrače - slikovito objašnjava Zvezdan Terzić i nastavlja:

- Tako isto FSS mora da postave neke prioritete. Koji su im ciljevi? Nije u redu da cilj Srbije bude da ode na EP, a cilj Hrvatske da ga osvoji. Mora to mnogo ozbiljnije i zahtevnije. Da se napravi neka mapa puta, kako doći do realizacije tog cilja. Priča "važno je učestvovati" je lažna priča Pjera De Kubertena da i dalje vladaju robovima. Gospodo, to, da je važno učestvovati, zaboravite.

Kurir sport/A. Radonić