DOK ME JE ZADOVOLJAVAO, VIKAO JE DA JE "GOSPODIN POSEBNI": Javila se Murinjova ljubavnica i otkrila kakav je Portugalac u krevetu

Veliki broj fudbalera i trenera suočio se sa privatnim problemima u kojima su bile upletene njihove ljubavnice. Jedan od takvih je i Žoze Murinjo.

foto: Printskrin/Instagram

Iako portugalski stručnjak i trenutni trener Rome Žoze Murinjo voli najviše da priča o svojoj supruzi Matilde Faria sa kojom je u braku od 1989, imao je u prošlosti ozbiljna iskušenja. Posebno kada je u pitanju njihov brak.

Dok je još bio nepoznat trener i dok je radio u klubu Leirija, Žoze Murinjo imao je aferu sa ženom koja se zove Elza Souza. Zaljubio se u nju i predstavljao je svojim fudbalerima kao ženu.

foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Koliko mu je Elza značila, najbolje govori podatak da je Murinjo u isto vreme dobio ponude Porta i Benfike. I bile su novčano jednake. A, onda je odluku donela Elza. Ona se odlučila za Porto. Ostalo je sve istorija.

Elza Souza danas je vlasnica butika mode, a prisetila se njihove romanse.

- Uvek je govorio: "Ja sam Murinjo, ja sam "The Special one", ja sam Bog". Svidela mi se ta njegova arogancija. To je ono što je privuklo moju pažnju. Njegovo samopouzdanje bilo je vrlo privlačno. Uživao je da me hrani čokoladnim kolačićima. Dok smo se vodili ljubav i dok me zadovoljavao, puštao je hit Brajana Adamsa "Everything I Do, I Do It for You" - setila se Elza.

foto: Fabrizio Andrea Bertani / Zuma Press / Profimedia

Žoze Murinjo je svojoj ljubavnici govorio da će se razvesti od supruge Matilde.

- Nije nosio venčani prsten... I nisam imala razloga da sumnjam u sve što mi je pričao. Rekao mi je da će se razvesti od supruge jer nije bio srećan sa njom. Bila sam sigurna da govori istinu.

Žoze Murinjo razočarao je svoju ljubavnicu. Ona je posle nekog vremena saznala da trener Porta ne misli da ostavi svoju suprugu i decu, pa mu je dala ultimatum. Morao je da izabere, a Murinjo se odlučio za suprugu Matildu, koja je za aferu saznala tek nekoliko godina kasnije.

foto: Printskrin

Oprostila mu je, ali Murinjo nije prestao da je vara. Voleo je afere. Pre četiri godine snimljen je kako se opušta na plaži u društvu 41-godišnje Pru Karter-Robinson, sa kojom je navodno bio od 2010. Engleski tabolidi bili su prepuni fotografija Murinja i njegove plavokose engleske ljubavnice koja ga godinama prati na egzotičnim putovanjima po svetu.

Pre toga, 2010. žena iz Kenije po imenu Lelesit Silvan, tvrdila je da je imala aferu sa Žozeom Murinjom. Otkrila je da su se upoznali tokom Portugalčevog boravka u Dijaniju u Keniji, pa čak i da su bili na brojnim putovanjima u Poljskoj.

