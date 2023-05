"FINALE KUPA MORA DA BUDE PRAZNIK FUDBALA" Matijašević otkrio zašto je Čukarički pristao da igra na Marakani!

Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević izjavio je danas da je taj fudbalski klub pristao da finale Kupa Srbije protiv Crvene zvezde igra na stadionu "Rajko Mitić" kako bi na tom meču bilo što više gledalaca.

Čukarički je, kako je naveo Matijašević, "pozitivno odgovorio" na molbu Crvene zvezde, iako je i klub sa Banovog brda bio spreman da susret organizuje na svom stadionu.

"I on (stadion Čukaričkog) bi sigurno bio pun, ali da budemo realni, većinski navijačima Crvene zvezde. Pristali smo da igramo na Marakani, samo iz razloga što finale Kupa Srbije mora da bude praznik fudbala i da na tom meču bude što više gledalaca, a očekujem da će interesovanje biti veliko", rekao je Matijašević, prenosi klub.

Matijašević je istakao da Čukarički ima velike ambicije u finišu sezone, između ostalog i u finalu Kupa Srbije.

"Borićemo se za trofej, sportski, na terenu, pokušati da drugi put u istoriji osvojimo Kup Srbije. Verujem da će se svi igrači do četvrtka oporaviti i da će biti spremni za veliko finale, pa ko bude bolji neka pobedi. Gostovali smo u svim rundama Kupa do sada, neće nam biti problem da to još jednom učinimo", naveo je on.

Finalna utakmica Kupa Srbije između fudbalera Crvene zvezde i Čukaričkog igraće se u četvrtak, 25. maja, na stadionu "Rajko Mitić" od 18.30.

Beta