ZVEZDA VRAĆA FUDBALERA KOJEG NAVIJAČI OBOŽAVAJU?! Bahar u njemu vidi IDEALNO REŠENJE za Ligu šampiona!

Fudbalski klub Crvena zvezda, po svemu sudeći, dočekaće velike promene ovog leta, a sa povratkom na "Marakanu" dovodi se u vezu nekadašnji ljubimac navijača.

Jedna od pozicija koja bi mogla da bude problematična jeste štoperska, s obzirom na to da bi crveno-beli mogli da ostanu bez Aleksandra Dragovića i Strahinje Erakovića.

Rešenje, ili jedno od rešenja na tom mestu, crveno-beli traže u SAD, gde za Kolumbus igra Miloš Degenek.

Prema saznanjima "Žurnala" opcija da reprezentativac Australije i treću put u karijeri obuče crveno-beli dres, prilično je realna.

Novi trener, Barak Bahar, ima dobro mišljenje o defanzivcu i veruje da bi bio pojačanje kakvo je Zvzedi potrebno za igranje u grupnoj fazi Lige šampiona.

foto: Starsport

Degenek je važio za fudbalera kojeg su navijači obožavali. Bio je član Crvene zvezde od jula 2018, do januara 2019. godine, zatim i od jula 2019, do januara 2022. godine kada je nakon isteka ugovora potpisao ugovor sa Kolumbusom.

Sa ekipom iz Ohaja ima ugovor do kraja 2023, a u razgovoru za Kurir početkom godine, Degenek je govorio upravo o mogućnosti da se vrati u Beograd.

- Pa, vidi, zaista ne znam šta može da se desi. Zvezda je veliki klub, moj klub, moja kuća... Klub koji najviše volim. Ne znam šta se trenutno dešava, da li neko ide, ili dolazi, ali sigurno da moj povratak nije realan. Posebno dok ima pet kvalitetnih štopera, plus dosta mladih i perspektivnih. Sa druge strane, lep je osećaj, kad se pojavi mogućnost da treći put obučem dres Crvene zvezde. To bi bilo lepo za mene, ali da li je izvodljivo i realno, i da li narod to želi je druga stvar. - rekao je tada Degenek.

Međutim, čini se da je situacija sada bitno drugačija i da povratak izgleda realnije i iz ugla fudbalera, a u bliskoj budućnosti ćemo videti da li će zaista doći do povratka u "Ljutice Bogdana".

Kurir sport