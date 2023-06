DUŠAN ĐORĐEVIĆ NOVI SELEKTOR MLADE REPREZENTACIJE SRBIJE: Cilj je plasman na Evropsko prvenstvo!

Dušan Đorđević, novi selektor mlade reprezentacije (U21) predvodiće Srbiju u kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope 2025. koje se održava u Slovačkoj, a u veoma zahtevnim kvalifikacijama rivali "orlićima" biće Engleska, Ukrajina, Severna Irska, Azerbejdžan i Luksemburg.

Stručnjak koji je prošao dug put do pozicije koju po minulom, napornom radu i ostvarenim rezultatima zaslužuje, ne krije da je imenovanje na važnu funkciju u sistemu FS Srbije neka vrsta satisfakcije za dosadašnji rad u trenerskoj karijeri i s a druge strane obaveza više da se dokaže i na novoj funkciji.

- Želeo bih najpre da se zahvalim čelnim ljudima Fudbalskog saveza Srbije koji su u meni prepoznali čoveka koji će časno raditi ovaj posao. Sigurno da je ovo kruna dosadašnjeg rada i dosadašnje karijere, naravno i veliki, veliki izazov. Radiću sa najboljim mladim igračima koje Srbija ima, svestan da su prethodna dva ciklusa za uzrasto do 21 godine bila neuspešna. Očekivanja su da se sve to promeni, izbori plasman na Prvenstvo Evrope. Neće biti lako, ali svo moje iskustvo i znanje biće u funkciji ostvarenja cilja. Zahvalio bih se i svim klubovima u kojima sam radio, koji su mi omogućili da uz njih napredujem, na kraju krajeva da dođem do ove pozicije - rekao je selektor U21 Dušan Đorđević.

U ponedeljak 12. juna biće prvo okupljanje, neće biti zvaničnih utakmica, ali dobra prilika za upoznavanje sa igračima i da se odradi nekoliko treninga?

- Termin je malo nezgodan, jer su igrači praktično na odmoru. Neće biti utakmica, biće prilika da se svi upoznamo, napravimo jedan dobar ambijent. Meni je prednost što sam možda polovinu igrača sa spiska trenirao u klubovima, tako da se nadam da ćemo iskoristiti na najbolji mogući način vreme u Pazovi. Da napravimo jednu ozbiljnu bazu za septembar kada počinju zvanično kvalifikacije.

Grupa za plasman na Prvenstvo Evrope čini se nikad teža. Koliko je dobro ili loše što sa Engleskom, prvim favoritima grupe, oba meča igramo do kraje 2023. godine?

- Žreb je takav i na nama je da idemo od meča do meča. Prvo igramo sa Azerbejdžanom, u oktobru sa Engleskom. Imaju dobru selekciju, igrače koji igraju standarno u Premijer ligi, ali ajde da idemo korak po korak. Prvi meč je izuzetno bitan, mnogo je važan dobar start kako bi sa optimizmom nastavili kvalifikacije.

Uvek se postavlja pitanje prioriteta, rezultat ili stvaranje igrača za „A“ reprezentaciju?

- U fudbalu je rezultat uvek bitan, a kada su u pitanju mladi igrači treba voditi računa o njihovom razvoju. I jedna i druga stvar su neprocenjivo važni, dakle želimo dobar rezultat, ali i igrače koji će sutra biti „A“ reprezentactivci. Mladi igrači se najbolje razvijaju kroz pozitivne rezultate, pozitivne stvari, tako da moramo svi biti svesni grba koji nosimo i zahteva koji postoje kada se obuče dres sa nacionalnim grbom. Emocija je posebna, bez obzira na sve moje iskustvo rada u klubovima, ovo je nešto posebno. Kruna svake karijere, trenerske, igračke. Za sve nas, trenere, mlade igrače, privilegija je braniti boje svoje zemlje - zaključio je Dušan Đorđević.

Kurir sport