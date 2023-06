KO JE ZVEZDIN INIJESTA? NA MARAKANI VERUJU U NJEGA: Crveno-beli imaju fudbalski dijamant u rukama! Rađa li se novi PIŽON ILI ROBI?

Jedan od najtalentovanijih fudbalera omladinske škole Crvene zvezde Jovan Šljivić sa 17 godina priključen je prvom timu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić rekao je da se radi o momku za koga "očekuje da se ustali u prvom timu i bude među 13-14 igrača Crvene zvezde u novoj sezoni".

Direktor Omladinske škole Dragan Mladenović nazvao je Jovana Šljivića Zvezdinim Andresom Inijestom. Smatra da je talentovan koliko i legendarni as Barselone i španske reprezentacije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Reči pohvale za momka koji je zadužio crveno-beli dres sa brojem sedam koji su pre njega u Zvezdi nosile takve veličine poput Vladimira Petrovića Pižona, Roberta Prosinečkog, Miloša Šestića, Bore Cvetkovića... U novije vreme "sedmicu" su zaduživali Miloš Dimitrijević, Džon Ruiz, Miloš Vulić i Nenad Krstičić. Rekli bismo dres sa posebnom težinom, ali čini se da su u Zvezdi jasno stavili do znanja momku iz Kruševca šta očekuju od njega.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Direktor Omladinske škole Crvene zvezde Dragan Mladenović govorio je za Kurir o Jovanu Šljiviću, momku koji igra na mestu centralnog veznog.

- Šljivić je sigurno jedan od najvećih talenata sa kojima sam radio za ovih osam godina u Zvezdi. U taj rang spadaju braća Ivan i Luka Ilić, Dejan Joveljić i golman Jovan Miladinović! To su vanserijski talenti! Drago mi je da se završila saga oko njega i da je on tamo gde pripada, sa prvim timom. Ako je i postojao neki problem između njega i kluba, drago mi je da je rešen na obostrano zadovoljstvo - priča Dragan Mladenović i nastavlja:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Jovan Šljivić došao je u Zvezdu kada je imao 13 godina, iz Kruševca. Bili smo upoznati sa njegovim kvalitetima. Selektirali smo ga, a on je odmah pokazao ono što smo očekivali. Napredovao je uz rad koji je dobio sa trenerima u omladinskoj školi. Ukoliko Zvezda bude vodila računa o njemu, imaće ozbiljnog igrača.

Otkrio je Mladenović "suvi talenat" nove Zvezdine "sedmice".

- Šljivić podjednako dobro igra sa loptom i bez nje. Sa lakoćom rešava teške situacije na terenu. Ima pas i prijem, tehnički je već sada savršen igrač. Uvek traži pas unapred, on to ima, nije alibi fudbaler, ne krije se i rado preuzima odgovornost. Dobio je masu i u prvom timu Zvezde može da napreduje.

foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Pitali smo Mladenovića sa kim Šljivić može da se poredi, od stranih i srpskih fudbalera.

- Recimo Inijesta! Na njega me mnogo podseća. To je moje mišljenje. Srbija nema takvog igrača. Hajde ovako. Ivan Ilić, to je taj kalibar, s tim da je Jovan ofanzivnije dosta jači, a Ivan u defanzivi. Drugačije su građe. Šljivić je stvarno unikatan.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zvezdina generacija 2005. u kojoj je ponikao Šljivić puna je talenata.

- Jovan Mijatović, Mateja Bubanj, Kosta Nedeljković, Stefan Marinković golman... Talentovana generacija iz koje Zvezda, uz vođenje računa može da ima koristi u budućnosti. Da izađu u punom kapacitetu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Veruje Dragan Mladenović da će Zvezdini klinci moći da se afirmišu u prvom timu, iako je svestan da evropske utakmice i Liga šampiona traže iskustvo i ne dozvoljavaju greške, kojima su skloni mladi.

- Drago mi je da deca dobijaju kakvu-takvu šansu. Treba klub da pokaže još veće poverenje u svoju decu. Lepo je videti na pripremama prvog tima dosta mladih igrača. Biće još lepše ako se isforsiraju ti klinci, makar u domaćem prvenstvu - zaključio je Dragan Mladenović.

Kurir sport/A. Radonić