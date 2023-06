ZVEZDA OVE GODINE BOGATIJA ZA 55 MILIONA EVRA: Terzić objasnio odakle stiže novac, a pomenuo i Erakovića, Dragovića i nove igrače

Fudbaleri Crvene zvezde su započeli letnje pripreme za sezonu 2023/24 pod komandom novog trenera Baraka Bahara. Brifing sa medijima imao je i generalni direktor Zvezdan Terzić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Ambicije su, kao i svake godine, velike. Svesni smo obaveze da moramo da zadovoljimo ambicije velikog kluba kao što je Zvezda. Ciljevi su da osvojimo novu šampionsku titulu, da upišemo što više pobeda i da ostavimo najbolji mogući utisak u Ligi šampiona. Danas je tačno devet godina od kako sam u Zvezdi, i sećam se da smo nekad u ranijim vremenima očekivali žreb za prvo kolo kvalifikacija. Danas, fokus je na 19. septembru i prvoj utakmici u Ligi šampiona. Predstavili smo Baraka Bahara i njegov stručni štab i nadam se da će saradnja sa njim biti uspešna, da će ispoštovati zahteve i kluba i navijača koji nisu mali. Želim im sreću i zdravlje i da nas povrede zaobiđu. Takođe, svesni smo da je jedna era Crvene zvezde pri kraju i da nam treba sveža krv i nova energija, da će biti novih igrača, najavio sam oko šest, sedam pojačanja u prvih 11. Nadam se da ćemo u narednih par dana finiširati te igrače i da ćemo u četvrtak u autobusu za Zlatibor imati kompletan tim. Nikad ranije i uspešnije urađen prelazni rok - počeo je Zvezdan Terzić.

Zvezdina politika je pak takva da se ne govori o imenima, sve dok igrači ne budu zvanični predstavljeni. Jasno je da Zvezda privodi kraju pregovore sa Žanom-Filipom Krasoom i Emanuelom Late-Latom. U fokusu su i neki fudbaleri sa srpskim reprezentativnim statusom.

- Izbegavamo da pričamo o imenima, ako nismo potpisali igrača, jer ne želimo da se dovodimo u nezavidan pregovarački položaj, ali sve ide po planu. Bićemo jači, brži, mlađi i energičniji. Privodimo kraju pozicije koje treba da se ojačaju i sve što je pisano u medijima ovih dana oko pojačanja je tačno. Potpisali smo Marka Stamenića, defanzivnog veznog fudbalera koji je igrao Ligu šampiona sa Kopenhagenom i koji ima srpski pasoš, uz to je rođen 2002. godine, kao i Piter Olajinku, kapitena Slavije iz Praga. Blizu smo finaliziranja golmana, defanzivnog veznog i dvojice napadača, ali neću o imenima, dok ih ne budemo promovisali.

foto: Starsport©

Doskorašnji kapiten Milan Borjan napušta klub.

- Prošlog leta smo sa Borjanom potpisali novi ugovor na četiri godine i pokazali koliko ga cenimo, tako da ne mislim na njega kada kažem da je jedna era Zvezde pri kraju. Lično sam vezan za njega, doveo sam ga pre šest godina iz Ludogoreca, dao mu traku, novi ugovor i zaista smo imali dugoročne planove s njim, ali profesionalni fudbal ima drugačija pravila. Bahar je želeo drugačiji profil golmana i mi smo mu uslišili želju. Borjan je mnogo da Zvezdi, vrata su mu otvorena, otišao je na pozajmicu i sigurno će se vratiti i pronaći svoje mesto u klubu, u menadžmentu ili rukovodstvu, jer je pametan i lider.

foto: www.crvenazvezdafk.com

O štoperskom tandemu Aleksandru Dragoviću i Strahinji Erakoviću...

- Pričao sam sa Dragovićem i zajednički stav UO i menadžmenta kluba, kao i stručnog štaba je da nam je on neophodan, da je lider u svlačionici i da treba da ostane po svaku cenu. Videćemo da li će biti novi kapiten, treba još da razgovaramo unutar kluba o tome. Kada je reč o Erakoviću, imamo ponudu za njega i još uvek smo u dilemi da li da ga pustimo. Sigurni smo da ćemo te ponude imati i u decembru posle šest utakmica u Ligi šampiona, uz nastupe za reprezentaciju, tako da je za sada bliži ostanku. Čestitam mu na prvencu u dresu Srbije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Saradnja sa Baharom protiče sjajno.

- Sve u životu je dogovor i razgovor, a nema trenera u svetu koji izričito napravi listu želja i donese u klub, međutim, razgovaramo. Imamo cilj, a to je što bolja Zvezda. Normalni smo ljudi, u ovih mesec dana, Bahar je pokazao visok nivo saradnje, a mi spremnost na to. Kao što rekoh, danas mi je devet godina u klubu, i posle dužeg perioda postanete nerealni za neke igrače, subjektivni, gledati ih emotivno, tako da nije loše što je sada tu neko sa strane ko će to da vidi drugačijim očima. Siguran sam da će njegov dolazak, kao i sagledavanje ekipe i pojedinaca doneti kvalitet Zvezdi. Takođe, nikada ranije nismo priveli prelazni rok kraju. Danas je 19. jun, početak priprema, a mi smo 90 posto tima kompletirali. Pripremni period, treninzi i izuzetno kvalitetne prijateljske utakmice koje nas čekaju će pokazati na koga Bahar najozbiljnije računa i u skladu s tim ćemo voditi politiku oko prelaznog roka.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pomenuo je Zvezdan Terzić i jednom momka iz omladinske škole.

- Najveće pojačanje je definitivno Jovan Šljivić koji je potpisao ugovor posle nesporazuma u proteklim mesecima koje smo imali na toj relaciji. Na zajedničko zadovoljstvo, potpisali smo ugovor. To je najtalentovaniji igrač kog imamo u Omladinskoj školi, i očekujem da bude u prvih 13, 14 igrača, i mislim da će javnost da bude iznenađena mogućnostima tog dečaka.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dosta igrača se vratilo sa pozajmica.

- Imamo 12, 13 igrača koji su produkti naše Omladinske škole i koji su se kalili kroz Grafičar i Superligu. Tu su, možda ih mi ne vidimo dobrim očima, možda Bahar to sagleda drugačije. Bahar će napraviti presek oko toga ko ostaje, a ko ide na nove pozajmice.

Govorio je Terzić i o mladom Petru Ratkovu koji se dovodio u vezu sa Zvezdom, a završio u Salcburgu.

- Ne postoji igrač kog želimo, a nismo ga doveli. Razmišljali smo o Ratkovu, ali on bi bio rezervna opcija. Talentovan je, spremili smo dva miliona evra, TSC ga prodao za daleko veći iznos, ali nije bilo realno da sa njim igramo Ligu šampiona. Hteli smo da ga dovedemo i čekamo, i možemo da priuštimo sebi da platimo igrača dva miliona i da ga pustimo da se privikava na visoke zahteve. To je problem kod nas, jer drugi klubovi mogu da forsiraju mlade, a kod nas se sve vrti oko pobeda. U nekom drugom klubu kad sam radio, forsirao sam mlade. Pratimo forume i komentare kako je TSC napravio dobar posao, ali ne zaboravite da smo mi prodali Lazetića Milanu za isti iznos, posle jednog gola u prvom timu. Ratkov će biti veliki igrač, ali morali bi da ga čekamo. Specifičan smo klub gde je veliki pritisak i odgovornost, osvojeno je šest titula, želimo i sedmu, te zahtevamo igrače koji mogu da odgovore tome.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Terzić smatra da Zvezda nema konkurenciju u Superligi.

- Toliko smo odmakli u svakom pogledu svima u Srbiji da ne vidim ko može da nam bude konkurencija. Nije sportski to reći, ali je realno. Sportski, organizaciono, finansijski, niko ne može da nam parira. Mi ćemo u ovoj godini prihodovati 55 miliona evra, od čega je 50 iz inostranstva. Fenomenalno smo organizovani, osposobili smo se da zarađujemo veliki novac iz inostranstva. Imamo održiv sistem i to u Srbiji niko ne može da prati. Imamo 30 miliona od Lige šampiona, pet miliona od ulaznica, pet miliona od Gazproma, pet miliona od tv prava i očekujemo 10 miliona od transfera. Ako budemo hteli, to može da bude i više, ali prodajom najboljih igrača jedemo sopstvenu supstancu, a mi nismo trgovačko preduzeće, nego fudbalski klub i cilj nam je da osvajamo titule. Takođe, nije nam cilj da smanjujemo rashod, nego da povećavamo prihod. Ako hoćemo da budemo ozbiljni u Ligi šampiona moramo da prihod podignemo na 80, 90 miliona. Trenutno, imamo najmanji budžet u Ligi šampiona - istakao je Zvezdan Terzić.

Kurir sport