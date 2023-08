OVO JE MOJA KUĆA: Kapiten Marko Docić produžio ugovor sa Čukaričkim do 2027. godine

Kapiten Marko Docić produžio je ugovor sa Čukaričkim do 2027. godine. Sada već iskusni vezni igrač na Banovo brdo je stigao leta 2016. godine iz Javora.

- Nekoliko puta sam već ponovio, sa ponosom ću to kazati i sada, Čukarički je moja kuća. Mnoge fudbalske ciljeve sam ostvario upravo na Banovom brdu, igram u klubu koji se u prethodim sezonama pozicionirao iza Crvene zvezde i Partizana, nastupao sam u Evropi, uslediće i debitantsko učešće u grupnoj fazi nekog od međunarodnih takmičenja. Srećan sam u Čukaričkom, imam još ambicija i potrudiću se da ih ostvarim u narednim godinama – kazao je po potpisivanju novog ugovora kapiten tima Marko Docić.

Marko je za belo-crne odigrao čak 204 utakmice, čime je postao rekorder tima. Docić je na vrhu liste i po broju golova za Čukarički (47), kao i po broju asistencija (46).

- Drago mi je i zbog tih podataka, posebno zbog činjenice da je i sada, a i pre nego što sam došao u Čukarički, na Banovom brdu bilo izvrsnih igrača. Ne jurim rekorde, oni su došli sami po sebi, s obzirom na to da sam ovde već osmu sezonu uzastopno. Najbitnije je da klub konstantno napreduje, da zajedno rastemo i da još uvek ima prostora da budemo bolji. Oon što me, pored tih sportskih ambicija drži na Banovom brdu jeste porodična atmosfera. Zahvalio bih se predsedniku Obradoviću, direktorima Matijaševiću i Grkiniću, na ukazanom poverenju. Na meni kao kapitenu i čitavoj ekipi je da se trudimo da budemo još bolji. Sada razmišljamo samo o prvom narednom rivalu, znam koliko je teško protiv Javora, kluba u kojem sam igrao upravo pre dolaska na Banovo brdo. Kad za to dođe vreme, razmišljaćemo i o evropskim duelima – napomenuo je Docić.

Kurir sport