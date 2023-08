ZVEZDINA NOVA ČETVORKA: Crveno-beli ubedljivi u Lučanima protiv hrabre Mladosti VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su pobedničku seriju u Super ligi Srbije.

Crveno-beli su u trećem kolu kao gosti savladali Mladost u Lučanima rezultatom 4:1 (2:1) i tako zadržali maksimalan učinak, uz gol-razliku 13:1.

Domaćin je ostao na četiri osvojena boda.

Strelci za Zvezdu su bili Mitrović u 4., Olajinka u 35., Kraso u 63. i Mijatović u 87. minutu. Jedini gol za domaći tim postigao je Veličković u 14. minutu.

Crvena zvezda će u 4. kolu dočekati Spartak, dok će Mladost gostovati Napretku u Kruševcu.

Zvezda je rano povela, već u četvrtom minutu golom Stefana Mitrovića. Piter Olajinka je prošao po desnoj strani, centrirao sa 7-8 metara na drugu stativu, gde je Mitrović zahvatio loptu glavom i smestio je u mrežu.

Deset mintua kasnije Glazer je prvi put ove sezone vadio loptu iz mreže. Sjajna akcija domaćina, veliki posao je odradio Žarko Udovičić koji je prošao po levoj strani, centrirao ka penaltiku, a tamo se najbolje snašao 18-godišnji Marko Veličković koji je glavom savladao Glazera.

Piter Olajinka je u 35. minutu krunisao lepu akciju Zvezde za novo vođstvo. Kraso je započeo akciju, uputio je ka Lučiću koji je preskočio. Ona je došla do Kangve koji je odmah prosledio do Olajinke, a ovaj iskusno matirao Stamenkovića.

Na 3:1 je povisio Kraso. Kanga je izveo korner, loptu zahvatio Stamenić, a onda došla do Krasoa koji je sproveo u mrežu.

Samo što je ušao u igru, Mijatović je postigao gol. Stamenić je prošao po desnoj strani, uputio loptu u šesnaesterac gde se Mijatović sjajno snašao i poslao loptu u mrežu.

Kurir sport

MLADOST - CRVENA ZVEZDA 1:4 (1:2)

TOK MEČA

2. POLUVREME

90+4. minut - Žuti karton za Todorovića

Povukao je s leđa

88. minut - Izmena u Zvezdi

Kabić menja Krasoa.

87. minut - GOOOL! Mijatović je strelac

Mladi Jovan Mijatović je strelac.Stamenić je prošao po desnoj strani, ubacio u šesnaesterac, a tamo se Mijatović lepo snašao.

84. minut - Dvostruka izmena u Zvezdi

Nikolić i Mijatović menjaju Bukarija i Olajinku.

80. minut - Kangva pogodio stativu

Zvezda je plela mrežu oko šesnaesterca domaćina, lopta je stigla do Kangve koji je šutirao iskosa sa leve strane i pogodio stativu na suprotnoj strani.

74. minut - Izmena u Mladosti

Veljko Todorović menja Marka Veličkovića.

68. minut - Izmena u Mladosti

Marko Tomić umesto Donalda Molsa u dresu Mladosti.

62. minut - GOOOL! Kraso strelac - 1:3

Kanga je ušao u igru, izveo korner, a Kraso je sproveo u mrežu. Prethodno je Stamenić zahvatio loptu, pa je bila dilema kome će se pripisati gol.

62. minut - Dvostruka izmena u Zvezdi

Prvi put ove sezone Gelor Kanga je u igri. Takođe i Miloš Degenek. Izašli su Milan Rodić i Vladimir Lučić.

58. minut - Ponovo preti Mladost

Lepa akcija domaćina po levoj strani, Veličković je ušao u šesnaesterac, centrirao na drugu stranu, a tako je Varjačić šutirao glavom preko gola.

56. minut - Veličković ponovo šutira

Mladost je pionovo bila blizu gola Zvezde, ovog puta je Veličković šutirao sa ivice šesnaesterca ali visoko preko gola.

52. minut - Novi nalet Mladosti

Domaćin igra hrabro, ne brani se. Posledica toga je još jedan napad, Joksimović je osvojio prostor po levoj strani, dodao do Veličkovića, koji se našao u šesnaestercu, okrenuo se i šutirao, ali je njegov šut izblokiran. Iz kornera domaćin nije imao šansu.

48. minut - Sremčević pripretio

Mladost je pokušala preko Sremčevića. Šutirao je mladi napadač, ali pravo u Glazera.

Bez promena u poluvremenu, Savić i Bahar sa istim snagama u drugom poluvremenu.

1. POLUVREME

44. minut - Bukari požuteo

Prvi žuti karton na utakmici zaradio je Bukari. Nepropisno je faulirao Donalda na sredini terena.

41. minut - Dognimani zagrejao Glazera

Mladost je bila u napadu, Dognimani šutirao sa prilične udaljenost, Glazer bio na mestu.

35. minut - GOOOL! Piter Olajinka je strelac - 1:2

Piter Olajinka je krunisao lepu akciju Zvezde za novo vođstvo. Kraso je započeo akciju, uputio je ka Lučiću koji je preskočio. Ona je došla do Kangve koji je odmah prosledio do Olajinke, a ovaj iskusno matirao Stamenkovića.

30. minut - Kraso šutirao sa ivice šesnaesterca

Šutirao je iskusni napadač sa ivice šesnaesterca, Stamenković je na mestu.

28. minut - Sremčević u akciji

Mladost je opasno pripretila, Sremčević je lažnjakom izbacio soje čuvare, ali njegov pokušaj centaršuta nije bio najbolji.

20. minut - Stamenić glavom, Stamenković brani

Još jedna prilika za Zvezdu. Mijailović je centrirao, a Stamenić šutirao glavom. Međutim, Stamenković brani. U nastavku akcije Rodić je šutirao glavom, ali je ponovo bio siguran bivši golman Crvene zvezde. Rodić je ostao na travi posle duela sa Donaldom, pa mu se ukazuje pomoć.

18. minut - Olajinka izblokiran

Zvezda je bila u opasnoj kontri tri na dva, Olajnika je prošao po levoj strani, ustremio se ka petercu, ali je u poslednjem trenutku na pravom mestu bio Varjačić, koji je izbacio loptu u korner.

14. minut - GOOOL! Veličković izjednačio - 1:1

Sjajna akcija domaćina, veliki posao je odradio Žarko Udovičić koji je prošao po levoj strani, centrirao ka penaltiku, a tamo se najbolje snašao 18-godišnji Marko Veličković koji je glavom savladao Glazera. Ovo je prvi gol koji je Zvezda primila u prvenstvu ove sezone.

7. minut - Mitrović ponovo u akciji

Okuražio se Mitrović posle gola, oprobao je šut iz daljine, ali ovog puta bio neprecizan.

4. minut - GOOOL! Crvena zvezda vodi golom Stefana Mitrovića - 0:1

Piter Olajinka je prošao po desnoj strani, centrirao sa 7-8 metara na drugu stativu, gde je Mitrović zahvatio loptu glavom i smestio je u mrežu. Ovo je ujedno prvi gol koji je Mladost primila ove sezone

1. minut - Prva akcija Zvezde

Silovito je krenula Crvena zvezda, Kraso je šutirao glavom, ali slabo za golmana Stamenkovića

MLADOST - CRVENA ZVEZDA Stadion: Lučani Sudija: Dejan Trifković MLADOST: Stamenković - Ćirković, Dognimani, Joksimović, Milošević - Donald, Udovičić - Tumbasević, Varjačić, Veličković - Sremčević. CRVENA ZVEZDA: Glazer - Mijailović, Dragović, Rodić - Stamenić - Bukari, Kangva, Kraso, Mitrović - Lučić, Olajinka.

Prva utakmica 3. kola Super lige Srbije igra se od 18.55 časova u Lučanima.

Neobičan termin, nestandardan za fudbal, ali zbog Sabora trubača u Guči i činjenice da su svi smeštajni kapaciteti u tom kraju popunjeni, utakmica je morala da se igra dan ranije.

Ekipa Mladosti dočekuje lidera Crvena zvezdu. Lučanci su do sada sakupili četiri boda, odigrali bez golova na svom terenu protiv Radnika, a zatim sa 2:0 slavili protiv Železničara u gostima.

Šef stručnog štaba domaćeg tima Igor Savić veruje da njegov tim može da napravi iznenađenje u ovom susretu:

"Crvena zvezda ove sezone ima izuzetno kvalitetan sastav napravljen za takmičenje u grupnoj fazi Lige šampiona, pregršt individualaca sa maksimalnim fizičkim, brzinskim i tehničkim sposobnostima. Očekuje nas izuzetno težak protivnik, ali fudbal je "živa" i zanimljiva stvar. Mi ćemo dati maksimum da odigramo dobro, da njihove kvalitete svedemo na minimum. Kao svakoj ekipi i njima se dešavaju situacije u kojima mi možemo da tražimo šansu. U dobrom raspoloženju dočekujemo šampiona, nadam se na punom stadionu. Zvezda je magnet za publiku, posebno u ovom trenutku sa ovakvim timom. Nadam se spektaklu i da ćemo opravdati očekivanja naših navijača."

Crveno-beli su jedna od dve ekipe sa maksimalnim učinkom posle dva kola, uz gol-razliku 9:0. Prvi put ove sezone četa Baraka Bahara će na gostovanje.

"Biće teška utakmica, igramo kao gosti po prvi put ove sezone i to protiv tima koji ima četiri osvojena boda iz prva dva kola. U prvom meču su sa deset fudbalera igrali devedeset minuta, i nisu izgubili, tako da, očekujem tešku utakmicu, ali želimo da nastavimo u ovom ritmu i odigramo dobar meč. Priprema utakmice izgleda isto, ali se adaptiramo na rivala, u zavisnosti od njihovih vrlina i mana. Mladost je dobra i iskusna ekipa, a imaju i mlade i talentovane igrače, ujedno su i dobri na prekidu, tako da moramo da budemo spremni i pobedimo. Gledao sam utakmice svih ekipa u Super ligi, moramo, moj stručni štab i ja, što bolje da naučimo timove u Srbiji. Posebna pažnja je kada radimo analizu za meč, tako da znamo sve o njima i hoćemo to da pokažemo. Imamo kombinaciju mladih i iskusnih igrača, ali to nije bitno, ne gledam godine, već to da meč počne 11 najboljih igrača i da nastavimo u tom ritmu, te da dodatno napredujemo. Što se tiče kadrovske situacije, neću moći da računam na Ivanića, ali već od sledećeg meča će moći da igra. Katai se vraća lakšim treninzima, nadam se da će uskoro početi da radi u punom režimu."

Kurir sport