SADA JE I ZVANIČNO: Matić potpisao dvogodišnji ugovor sa Renom

Dosadašnji fudbaler Rome Nemanja Matić potpisao je dvogodišnji ugovor sa Renom.

"Osećam se dobrodošlo, lepo su me dočekali. Od prvih razgovora dopao mi se projekat koji mi je ponuđen. Znam da ima talentovanih igrača u ekipi, jedva čekam da počnem", rekao je 35-godišnji srpski fudbaler za klupski sajt.

Matić je prošle sezone igrao u Romi, gde je došao posle pet godina u Mančester junajtedu. Igrao je još za Čelsi, Vitese, Benfiku, Košice i Kolubaru, u kojoj je počeo karijeru.

U Renu su naveli da ih je pojačao "prvoklasni fudbaler" i da je njegov dolazak potvrda atraktivnosti i ambicija kluba.

Tehnički direktor Florijan Moris rekao je da je zadovoljan dolaskom srpskog veznog fudbalera, sa kojim se pregovaralo više od mesec dana.

"To je profil igrača koji smo tražili kako bi ekipa napredovala. Igrao je u najvećim evropskim klubovima i ima neverovatno iskustvo. ;Nemanja Matić je kompletan, inteligentan vezni igrač sa jakom taktičkom kulturom i sposoban je da upravlja tempom i ritmom utakmice. Kao Stiv Mandanda, on je skromna ali ambiciozna osoba koja će imati šta da kaže našim mladim igračima", naveo je on.

