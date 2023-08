ČARAPANI SA OPTIMIZMOM DOČEKUJU DRAGAČEVCE: Napredak dočekuje Mladost iz Lučana u nedelju u 19 i 30 sati

U četvrtom kolu šampionata Super lige Srbije, u nedelju, od 19:30 časova, Napredak dočekuje Mladost iz Lučana.

Startni saldo Čarapana je slab u prva tri kola – dva poraza (od Železničara iz Pančeva u Kruševcu i Crvene zvezde u Beogradu) i remi (sa Vojvodinom na svom terenu) i samo jedan bod.

-Biće ovo treća utakmica koju igramo kod kuće. U prethodne dve nismo uspeli da zabeležimo pobedu i jasno je svima šta nam je cilj u nedelju. Kratko ću da se osvrnem na susret sa Vojvodinom, pre svega da bih se zahvalio navijačima na podršci. Naročito u trenucima kada smo se branili, a uz njih smo u drugom delu, u nastavku, uspeli da preokrenemo tok utakmice. U vrlo zahtevnom susretu igrači su izgarali, pozitivno reagovali na tu podršku, sa željom da pobedimo. Nažalost, nismo uspeli, ali pozivam ih da budu uz nas u nedelju, da zajedničkim snagama stignemo do prvog trijumfa. Mogu da obećam da ćemo biti maksimalno motivisani, izaći na teren sa puno energije, izjavio je šef stručnog štaba Napretka Dragan Perišić.

Protivnik je detaljno snimljen i analiziran.

-Znamo da igramo protiv iskusne ekipe, koja nam neće ostavljati puno prostora. I sam tok utakmice će biti drugačiji od one sa Vojvodinom. Novosađani su u većem delu imali loptu u posedu i diktirali tempo. Sada ćemo mi imati tu ulogu i glavni zadatak je da nađemo lopti put do mreže. Svi igrači su odradili pripremni mikro ciklus i sa nestrpljenjem čekamo duel sa Lučancima, izstakao je šef Čarapanskog broda. Siniša Babić je dao izjavu u ime igrača: -Predstoji nam susret sa iskusnim rivalom, koji godinama igra prepoznatljiv fudbal. Stručni štab je odradio analize i upoznati smo sa situacijama koje nas čekaju na terenu i siguran sam da ćemo, ukoliko ispunimo sve zadatke postavljene u svlačionici, pobediti Mladost i da ćemo krenuti uzlaznom putanjom. Videlo se i protiv Vojvodine da se ekipa podigla, iako smo imali težak raspored. Crvena zvezda, pa Vojvodina, to su ekipe koje su projektovane za Evropu. Sada je bitno da budemo na pravom nivou, verujem u osvajanje tri boda i prvu pobedu pred našim navijačima, kazao je pouzdani vezista.

Ž. M. / Kurir sport