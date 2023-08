IGOR DULJAJ IMAO JASNU PORUKU ZA ZVEZDANA TERZIĆA: Nije mu bilo pravo! Citirao je predsednika jednog moćnog kluba!

Partizan je pred vratima grupne faze Lige Evrope, potreban je još samo jedan korak, a velike zasluge za taj uspeh idu na ruku trenera Igora Duljaja.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Samo dan posle velikog trijumfa nas Sabahom posle penala (5:4) i plasmana u plej-of rundu trećeg po kvalitetu takmičenja UEFA, Igor Duljaj trener fudbalera Partizana imao je zanimljivu poruku za generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića.

Prvi čovek šampiona Srbije Zvezdan Terzić nedavno je rekao da se Crvena zvezda meri sa klubovima iz Evrope i da im za napredovanje nije potreban "jak Partizan".

– Svako ima pravo na svoje mišljenje. Moramo da poštujemo protivnike i tradiciju. Da poštujemo Crvenu zvezdu kao klub, kao instituciju. Isto tako bih voleo da se poštuje i Partizan kao veliki klub, institucija i tradicija koja traje toliko godina - rekao je Igor Duljaj za Ekspres i dodao:

foto: Zorana Jevtić

- Ja samo uzimam primer predsednika Šahtjora koji je napravio veliki evropski klub. On je rekao: “Meni ne treba slab Dinamo Kijev, jer nikada neću znati koja je stvarna jačina mog kluba. Ne uživam u slabom Dinamu!”. Isti primer bih naveo i da se Partizan i Crvena zvezda nalaze u obrnutoj situaciji.

Igor Duljaj smatra da sukob uprave kluba i navijača negativno utiče na njega i fudbalere.

- Mnogo nam otežava i dosta utiče na nas. Pogotovo je to bio slučaj u trenutku kada sam preuzeo Partizan. Ljudi očekuju da se desi šok terapija koja će doneti boljitak. Međutim, tim je tek u plej-ofu počeo da igra donekle onako kako sam želeo. Bilo je tu mnogo problema, nemamo navijače, bojkot, problemi u klubu…. Ali, želeo sam da svaki problem rešavamo razgovorom i da to mora da ostane unutar kluba. Da sve što se radi bude u interesu Partizana, da niko ne može i ne sme da bude iznad Partizana - kazao je Duljaj i nastavio:

foto: @starsport

- Početak je bio mnogo težak. Izgubiš jednu utakmicu, pa drugu… Ali poslušao sam savet jednog velikog košarkaškog trenera koji mi je rekao “Igore, savetujem ti da ne čitaš novine, komentare, oslobodi se toga. Poslušao sam njegov savet i potpuno sam izolovan od komentara. Međutim, povremeno se desi da sretnem ljude na ulici koji me pitaju šta ću u Partizanu, šta mi sve to treba, identifikuju me sa pojedincima…

Kurir sport/Ekspres