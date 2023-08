NEOPOZIVA OSTAVKA PREDSEDNIKA MILOŠA NENEZIĆA: Buran dan u Napretku posle poraza od Mladosti iz Lučana

Napredak je u nedelju na svom terenu nesrećno izgubio od lučanske Mladosti (0:1) u 90. minutu.

Deo navijača je skandirao “Uprava napolje”, pa je u ponedeljak bio buran dan na stadionu “Mladost”, a održana je i vanredna konferencija za štampu.

Predsednik Napretka Miloš Nenezić je odlučio da podnese neopozivu ostvaku. Da se podsetimo vremena kada je ovaj istaknuti privrednik došao na čelo Čarapana. Kada je Miloš Nenezić došao na čelo Napretka Klub je bio na ivici ambisa. Koliko je, sa saradnicima, učinio u prethodne tri godine, ne vidi samo onaj ko ne želi da vidi, ili ne želi Napretku dobro.

-Posle teške večeri i, verovatno za mnoge, još teže noći, a sigurno da nikom ko voli Napredak nije lako pao jučerašnji poraz, a mogu reći da je meni sinoćno skandiranje jednog dela publike palo, možda, najteže u mojoj profesionalnoj karijeri, danas dajem neopozivu i momentalnu ostavku – istakao je u uvodu vanredne konferencije za medije Miloš Nenezić i skidajući Napretkovu značku sa revera, vrativši ključeve od klupskih prostorija, nastavio:

-Da podsetim da sam na ovo mesto postavljen pre tri godine kada je Klub posle 11 kola imao sedam bodova. Kada je u Ligi bilo 20 klubova, a šest je ispadalo i kada smo uspeli, do kraja godine da ostanemo u Ligi. Pored sređivanja odnosa u Klubu, Radnoj zajednici, raznih sudskih sporova, gde smo imali jedan košmar, gde smo imali pauzu od šest meseci posle ostavke prethodnog predsednika, uz obaveze koje su pristizale, plate bile neisplaćene, uz neregulisane dugove ka dobavljačima. Sve smo to popeglali, ili otkačili i sve doveli na izvesno, maltene na nulu. Organizovali smo Školu, mislim na sve mlađe kategorije, sredili smo Klub i što se tiče trenerskog i kadrovskog potencijala, očistili od onih koji nisu bili dobronamerni. Finansijski, gde je ta Uprava, kojoj ste rekli napolje, stabilizovala Klub i sada imamo stabilne finansije do kraja godine. Nadam se da neće sponzori, koje je ta Uprava dovela, sada da otkažu ugovore.

Obrazlažući ostavku predsednik Nenezić je dodao:

- Nikad nisam napuštao kada je situacija loša. Ne smatram ni sada da je loša. Četiri kola su tek odigrana, osvojen je samo bod, a loše je što nismo postigli gol. Imali smo, međutim i goru situaciju u prošloj sezoni, ali smo našli put da sve prevaziđemo. Ono što smatram da je greška Uprave, prevenstveno moja, su dve stvari. Jedna, što nisam mogao da nađem još više para, jer očigledno da je za Super ligu potrebno puno, puno više nego što mi možemo. A, obezbedili smo 200 hiljada evra mesečano. Iz toga proizilazi druga greška. Nismo mogli da dovedemo igrače, zato što traže, za mene neprimerene svote novca. Mi smo se opredelili za neki limit, više nismo mogli, a neki klubovi nude duplo, ili tri puta više od našeg gornjeg limita. I ispalo je da smo ovaj prelazni rok odradili vrlo loše, ali prelazni rok traje do 15. septembra i još uvek može da se reaguje.

Zahvaljujući Upravnom odboru, Skupštini, Radnoj zajednici, Stručnom štabu, za koji je apostrofirao da odlično radi svoje posao, igračima, osim pojedincima, i pravim navijačima Miloš Nenezić je u dahu nastavio:

- Posle sređivanja svega, infrastrukture, lokala koje smo odradili i započeli, planova koje imamo, uređenja parkinga, dograđenja aneksa, sređivanja finansijskog stanja, pravnog, statusnog, odnosa sa klubovima, FSS, da nakon svega toga neko kaže – Uprava napolje!? Zbog čega, zbog primljenog gola u 90. minutu i možda najbolje partije koju je Napredak odigrao u poslednjih iks meseci. Ako je za to Uprava kriva, ide Uprava napolje, pa da vidimo kako će dalje da se odvija situacija. Inače, zahvaljujem se i Gradu, koji se maksimalno uključio i najzad smo počeli da funkcionišemo kao tim. I zato mi je jako žao što sam se odlučio za ovaj potez. Zaključujući izlaganje na vanrednoj konferenciji za medije predsednik Miloš Nenezić je naglasio: -Ne želim svoj ugled, koji imam na nivou Srbije da urušavam takvim, za mene, totalno neprimerenim skandiranjem. Na svim funkcijama na kojima sam bio uglavnom, a nekad izričito su ljudi zahtevali da dođem i nisu mi dozvoljavali da odem. Uvek sam svoj posao radio maksimalno ozbiljno, maksimalno odgovorno, tako ga radim i sad. Uneo sam maksimalno što sam mogao, a izgubio sam ogromno privatno vreme, trpela je moja porodica i dobar deo poslova. Mi smo Uprava koja nije išla u kladionice, nije dogovarala rezultate, nije se bavila egzibicijama sa igračima. Jedini otpor koji sam u dosadašnjem delu karijere imao, je bio jedan štrajk u Trayalu, ali štrajk podrške, kada je izašlo 1000 radnika isped Upravne zgrade tražeći da ne odlazim. I zato ne želim ovo da trpim. Radili smo posao časno i pošteno i ne dozvoljavam da niko baca ljagu na nas.

