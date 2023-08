RADNIČKI DOČEKUJE KRAGUJEVČANE Trajković: Prva četiri kola ostavljamo iza sebe

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nikola Trajković rekao je da njegov tim očekuje jako bitna utakmica protiv Radničkog iz Kragujevca, kao i da je sada najvažnije doći do tri boda, nakon teškog rasporeda i četiri poraza na startu Super lige Srbije.

"Rekao sam igračima da to ostavimo iza sebe. Svakako sam mišljenja da smo mogli nešto da izvučemo iz tih utakmica, nažalost nismo. Da li je bilo igre, da li smo napadali, stvarali šanse….sve treba da ostavimo iza sebe. Jednostano rezultat je najbitniji, to je ono što nas diže. Na prvom mesto sada je rezultat i moramo da izvučemo bodove. Bilo bi lepo da to bude uz lepršavu igru, ali svakako na prvom mesto treba da nam bude da osvojimo tri boda", rekao je Trajković, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri niškog Radničkog dočekaće u petak Radnički iz Kragujevca, u utakmici petog kola Super lige Srbije.

Oba tima u dosadašnjem delu prvenstva nemaju osvojen bod, a tim iz Kragujevca ima utakmicu manje, pošto je meč četvrtog kola sa Partizanom odložen zbog obaveza crno-belih u Evropi.

Trajković je dodao da odlaganje utakmice može da bude i pozitivna i negativna stvar za ekipu iz Kragujevca.

"Nekada trener ima više vremena da radi na nekim detaljima, sa druge strane nekada fali i kontinuitet utakmica. Uvek je pitanje da li je to pozitivno ili negativno. Meni više smeta što mi nijednu utakmicu ne igramo vikendom i ne možemo da imamo punu podršku naših navijača", rekao je on.

Niški klub je u prva četiri kola poražen od Čukaričkog (0:2), TSC-a (0:3), Partizana (1:2) i Vojvodine (2:3).

Trener niškog tima pozvao je navijače da u velikom broju dođu i podrže igrače.

"Voleo bih da svi navijači dođu i podrže momke, koji su od prvog dana maksimalno posvećeni i zaslužili su to. Nije nas sreća pogledala u nekim momentima, ali verujem da će i to od sutra krenuti. Neka dođu svi koji vole Radnički. Rezultati će doći kao posledica rada pre ili kasnije", istakao je Trajković.

Odbrambeni fudbaler niškog tima Aleksandar Vojnović ističe da je naredni protivnik kvalitetna ekipa, koja je prošle sezone igrala u plej-ofu Super lige.

"Sada su malo slabije ušli u sezonu. Svakako mi igramo kući, pred našim navijačima i od prvog minuta treba da se postavimo tako da želimo samo pobedu. Igrači su spremni da daju maksimum. Bilo bi lepo da osvojimo tri boda, pobedimo i da nam ova utakmica bude prekretnica", zaključio je Vojnović.

Utakmica između niškog Radničkog i Radničkog iz Kragujevca igra se u petak od 18.30.

(Kurir sport)