ON JE IGRAO I ZA ČUKARIČKI I ZA FERENCVAROŠ! Ostavio je dubok trag u oba kluba, a evo kakve su mu prognoze za predstojeći meč!

Čukarički će u četvrtak od 18,45 časova igrati prvi, istorijski meč u grupnoj fazi Lige konferencije, protiv mađarskog Ferencvaroša.

Jedan fudbaler je ostavio dubok trag u oba kluba koja će biti na megdanu na prelepoj „Grupama areni“ u Budimpešti, radi se naravno o Aleksandru Joviću. Bio je član tima sa Banovog brda od 1995. do 1998. godine, a dres Fradija nosio je u periodu od 2001. do 2004. godine.

- To su dva kluba koja su ostala u mom srcu, dva kluba u kojima sam proveo najviše vremena. U Čukaričkom najpre kao igrač, potom sam bio i trener. Održavam kontakt koliko god je to moguće sa oba tima, a eto sudbina je htela da Ferencvaroš i Čukarički igraju dve utakmice na ovako visokom nivou evropskog fudbala i zbog sam presrećan – kazao je na početku razgovora Jović, koji je potom nastavio:

- Ferencvaroš je narodni klub, najveći klub u Mađarskoj, sa ogromnim brojem navijača. Igraju na novom, fenomenalnom stadionu, napravljenom pre nekoliko godina. To je sada evropski klub, sa velikim ambicijama, između ostalog i u ovogodišnjoj Ligi konferencije.

Mnogo toga se u Fradiju promenilo od kako je Jović bio član najpopularnijeg mađarskog kluba.

- Igrao sam na starom stadionu, ali to zdanje je imalo neverovatno tradiciju, imalo je što bi stariji ljubitelji fudbala kazali dušu. Bila je to „mala kocka bez atletske staze“, pravi fudbalski teren, sa publikom blizu terena, igrači su sve vreme imali kontakt sa publikom. Otprilike u vreme kad sam igrao u Ferencvarošu, mađarska vlada je krenula da ulaže u fudbal, poboljšavali su pre svega infrastrukturu. Ujpešt je prvi napravio novi stadion, potom i ostali. Sada na primer u Budimpešti svi klubovi imaju nove stadione – kazao je Jović, koji je potom želeo da naglasi:

- Nije to samo ulaganje u fudbal. Mađari mnogo ulažu u sve vidove sporta, brinu o svemu što je mladima potrebno, neguju fizičku kulturu u školama, žele da imaju zdravu naciju, ulažu u prave vrednosti.

Ulaganja su dala rezultata, znatno je podignut i kvalitet fudbala u Mađarskoj.

- Dolazi veliki broj stranaca, vrlo dobrih. Takođe, ne manje bitno, dosta se dobro radi sa mlađim kategorijama, posebno su bila velika ulaganja u akademije fudbala, koje su napravljene na nivou cele Mađarske. Trenutno je mađarski fudbal na zavidnom nivou, bez obzira što to rezultati možda ne govore, eto samo je Ferencvaroš ostao u Evropi.

O Ferencvarošu i sadašnjem igračkom kadru Jović je imao samo reči hvale.

- Fradi je sada legija stranaca, imaju 18-19 igrača iz drugih zemalja. Uz to, imaju možda i najbolje mađarske igrače, trojicu reprezentativaca koji su imali i zapažen učinak u meču protiv Srbije u Beogradu nedavno. Deki Stanković ima veoma potentnu ekipu, koja može da igra kroz posed, ali i tranziciju, s obzirom da ima različite profile igrača, na svakoj poziciji po dva kvalitetena pojedinca. Uz sve to, imaju i talentovanu decu, 18-godišnji Listeš je potpisao za Ajntraht, neverovatan je biser, ostao je na pozajmici u klubu, možda će i igrati protiv Čukaričkog.

Nije Jović začudila činjenica da se Čukarički našao u probranom društvu.

- Kad izboriš plasman u to takmičenje, sigurno je da vrediš i da ti je tu mesto. Čukarički je moj klub, pa mogu da kažem da smo se zasluženo kvalifikovali u grupnu fazu, pozicijom na tabeli i igrama u čitavoj sezoni. U tom slučaju samo je pitanje koje će vam rivale žreb dodeliti, a rivali Čukaričkog su izuzetni. Privilegija je i čast biti u takvom društvu, ovo je iskorak napred za moj klub sa Banovog brda. Šest utakmicu u grupi će mnogo značiti Čukaričkom, koji će dobiti na iskustvu više nego za čitavu sezonu u domaćem šampionatu, siguran sam. Eto, imate primer mečeva protiv Olimpijakosa, dva poraza iz kojih su stručni štab i igrači mnogo naučili. I videlo se to protiv Crvene zvezde.

Želeo je Jović da pohvali Čukarički, posebno posle trijumfa nad šampionom Srbije.

- Pre svega, vrlo hrabra igra Čukaričkog. Gledao sam utakmicu protiv Crvene zvezde, bili su momci sa neverovatnom željom za pobedom. Pokazali su da nisu zaboravili da igraju fudbal i da su fenomenalna ekipa, a trijumf ih je vratio na pravi put.

Ne slaže se Jović da Čukarički putuje rasterećen u Budimpeštu.

- Apsolutno ne možemo da govorimo o bilo kakvoj rasterećenosti, dobro poznajem sve ljude u klubu na čelu sa i znam da ne razmišljaju na taj način. Kad pobedite Crvenu zvezdu, koja nikad nije bila jača po igračkom potencijalu i ulaganjima, sigurno potom možete da gajite ambiciju da i protiv Ferencvaroša imate čemu da se nadate. A sada je najbitnije igrače fizički oporaviti, sigurno je protiv Zvezde bilo i emotivnog pražnjenja.

Pohvalio je nekadašnji selektor mlade reprezentacije Srbije Igora Matića, kojeg dugo poznaje.

- Svaka ekipa ima svoje mane, lepo je to Matić rekao u najavi meča protiv Crvene zvezde. Dobro ga poznajem, sarađivali smo u Fudbalskom savezu Srbije, znam da je studiozan, da obraća pažnju na detalje, veoma je smiren, ima lepu komunikaciju sa ljudima, sigurno to prenosi i na igrače. Njemu je pobeda protiv Zvezde potvrda da je ekipa dobro radila u prethodnih mesec dana, biće to i njegova trenerska prekretnica. Isto tako, verujem da će uspeti da pronađe određene mane Ferencvaroša i da će ih napasi. Sa druge strane, Mađari su imali laganu utakmicu protiv četvrtoligaša, svežiji su, ali to ništa ne mora da znači. Čukarički sada izgleda odlično, poslednja pojačanja su pokazala da će biti dodatni kvalitet, pogotovo napadač Atetunđi i Vranješ koji su doneli ekstrakvalitet. Klub sigurno u Budimpeštu putuje sa ambicijom i samopouzdanjem, uz želju da osvoji neki bod. Čukarički je konstantno u vrhu srpskog fudbala i to nije slučajno, a Evropa može da donese dodatni iskorak.

Istakao je Jović da neće propustiti duel u Budimepšti.

- Gledaću naravno utakmicu na licu mesta. I navijati za dobar fudbal, nadam se da će biti dosta golova, pa nek pobedi bolji.

Jović trenutno radi u Mađarskoj, kao šef struke Haladaša, u drugoj ligi.

- Sada smo u sredini tabele, prošle godine klub je bio 11. u drugoj ligi. Pokušavamo da promenimo dosta stvari, da uspostavimo novi model igre, da se najpre ove sezone stabilizujemo. A potom da u naredna dva prelazna roka, predstojećem zimskom i letnjem, formiramo ekipu koja bi možda mogla da napadne i plasman u prvu ligu – kazao je Aleksandar Jović, nekadašnji igrač Čukaričkog, Ferencvaroša i brojnih drugih kvalitetenih evropskih klubova, kao i reprezentativac Jugoslavije.

