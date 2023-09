TUKAO I TOKOM KARIJERE! Sećate li se VELIKOG SKANDALA Ognjena Koromana? Udario protivnika, naneo mu POTRES MOZGA, pa se IZVINJAVAO

Ognjen Koroman uhapšen je rano jutros pošto je fizički nasrnuo na svoju nekadašnju emotivnu partnerku.

O burnom životu bivšeg fudbalera Zvezde već smo pisali, a da li se sećate velikog skandala koji je Koroman imao 2009. godine?

Tada je nastupao za crveno-bele i na meču protiv Hajduka iz Kule u Beogradu u tunelu Marakane fizički je nasrnuo na protivničkog fudbalera Duška Dukića. Tom prilikom Dukić je pao i zaradio potres mozga, a Koroman je, i pored upućenog izvinjenja, završio na sudu, te je 2015. godine pravosnažno osuđen.

- Koroman mi se javio i izvinjavao se. Kaže da ne prepoznaje sebe zbog problema koje ima i na ličnom i na profesionalnom planu, ali upropastio mi je veče pogotovo što su me gledali menadžeri iz Mađarske. Nisam još odlučio, ali sam vrlo blizu odluci da ga tužim. Zbog njega ne mogu da treniram, a tako će verovatno biti do kraja prvenstva - govorio je tada nesrećni Dukić.

Priznao probleme sa drogom i alkoholom

Oduvek je Koroman bio drugačiji od ostalih fudbalera, a jednom prilikom priznao je da je imao velike probleme sa drogom i alkoholom.

- Kad živiš u metropolama kao što su Moskva, London, Beograd i kada te povuče ljubav prema noćnom životu i porok prema ženama, sigurno je da se novca puno troši. Dosta sam izlazio, možda sam jedan od retkih fudbalera koji je najviše izlazio i trošio po diskotekama i splavovima. Posle igračke karijere odao sam se alkoholu. To je trajalo dve godine, ali sam se brzo vratio u ritam života i deci i to mi je najveća pobeda u životu - rekao je on u emisiji "Gostionica" na televiziji "Una", pa dodao:

- Nije sramota pasti, sramota je ne ustati. Možda je u jednom trenutku bilo i kokaina, ali sam se izvukao iz toga i pobedio sam sve to, izašao na pravi put i to je poruka za sve sportiste i ljude koji žele da budu pravi na ispravnom putu. Nisam prokockao novac kroz kocku, ali sam ga potrošio na život i ne žalim zbog toga. Sve bih opet isto uradio, bez obzira na sve, ja sam obezbedio decu tako da živim život kako ja hoću.