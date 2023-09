PROMENE U CRVENOJ ZVEZDI: Nikola Jelić zvanično novi direktor Omladinske škole!

Novi direktor Omladinske škole Crvene zvezde je Nikola Jelić, dugogodišnji glavni trener fudbalske akademije crveno-belih.

On je na toj funkciji zamenio Dragana Mladenovića koji je nakon osam godina napustio klub sa Marakane.

- Velika je čast i još veća obaveza biti direktor Omladinske škole FK Crvena zvezda. Znamo da naš klub ima jednu od najvećih navijačkih armija u Evropi i regionu, pa je samim tim odgovornost mnogo veća. Zahvaljujem se rukovodstvu Crvene zvezde na ukazanom poverenju, generalnom direktoru Zvezdanu Teziću, predsedniku Svetozaru Mijailoviću, sportskom direktoru Mitru Mrkeli, operativnom direktoru Marku Petroviću i tehničkom direktoru Marku Marinu, koji posebno veruju u moj rad. Nadam se da sam u minulom periodu uspeo da ostvarim sve ono što je planirano, zajedno uz najbliže saradnike, te da je kao kruna napornog rada došla titula direktora fudbalske akademije - istakao je Jelić.

Fudbalski rukovodilac ističe naručitu želju za većim napretkom i razvojem Omladinske škole Crvene zvezde.

- Crvena zvezda organizaciono i na terenu mora da bude u rangu najvećih evropskih klubova. Nezavisno od infrastrukture i ostalih faktora, među kojima su i finansijski uslovi, moramo da pariramo najboljim fudbalskim akademijama, to je definitivno put kojim idemo. Želimo da igrači brže sazrevaju i da se na što ekspeditivniji način pripremaju za seniorski fudbal. Ako vredno, marljivo i naporno radite, rezultati će sami doći. Nije moguće da selektirate najbolje mlade momke i da uz to odlično trenirate, a da rezultati to ne isprate. Jednostavno, to je staza kojom težimo da idemo - poručio je direktor Omladinske škole FK Crvena zvezda.

Nikola Jelić je rođen 9. decembra 1976. godine u Beogradu. Kao igrač je nastupao je u omladinskom pogonu Čukaričkog. Želju za obrazovanjem je pokazao posle završetka juniorskog staža, kada je upisao i potom završio Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, uz master na istom univerzitetu. Rad kao trener sa mlađim kategorijama je počeo u FK Kneževac 1997. godine, da bi tri sezone kasnije bio osnivač fudbalske akademije Žarkovo. Veoma uspešan rad na našim prostorima ga je odveo u inostranstvo, gde je pet godina boravio u Rusiji kao zamenik direktora Omladinske škole u Krasnodaru. Nakon pola decenije vratio se u Srbiju i preuzeo ulogu glavnog trenera u radu sa mladim igračima u FK Crvena zvezda. U intervalu od osam godina postizao je vrhunske rezultate i zajedno uz saradnike iznedrio brojne fudbalske talente, koji su zaigrali u prvom timu Zvezde.

Kurir sport