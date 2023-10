"OSTALO MI JE SAMO DA POSTAVIM NOGU" Gudelj skroman nakon što je GOLČINOM doneo prednost Sevilji u Ligi šampiona (VIDEO)

Reprezentativac Srbije, Nemanja Gudelj, postigao je važan gol za Sevilju na gostovanju PSV-u.

Gudelj je bio strelac prvog gola na utakmici u Ajndhovenu koja je završena rezultatom 2:2.

On se odlično snašao u 68. minutu i tako postigao prvi gol za Sevilju u Ligi šampiona ove sezone.

Fantastično je reagovao nakon povratnog dodavanja Serhija Ramosa i u padu je loptu zakucao u mrežu.

- Bio je to zaista dobar meč. Na visokom nivou, posebno to drugo poluvreme. Za one koji su bili neutralni još i bolje. Sve vreme bilo je uspona i padova, na kraju ostao nam je gorak ukus u ustima jer nismo pobedili. Sjajno mi je spustio loptu glavom. Ostalo mi je samo da postavim nogu, što sam i učinio. Bio je to dobar gol - rekao je Gudelj.

Bivši centarfor Sevilje, Luk de Jong, bio je strrelac izjednačujućeg gola za PSV u 86. minutu sa bele tačke.

- Naš plan je bio da ga držimo što dalje od našeg gola jer je veoma opasan u kaznenom prostoru. Uradili smo dobar posao. PSV ima dobre igrače u odličnan su tim. Znali smo da će biti teško i to se potvrdilo na terenu. Uradili smo dobro sve, mada je bilo momenata kada smo mogli da odigramo i bolje.

En Nesiri je u 87. minutu vratio prednost španskom timu, ali Teze je u 95. postavio konačan rezultat.

Kurir sport