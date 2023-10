"MOJI IGRAČI NEKA SUTRA POKAŽU KOLIKO VREDE" Trener Genka maksimalno motivisan pred meč sa Čukaričkim - "Želimo pobedu"

Šef stručnog štaba Genka, Vouter Vranken, izneo je svoja očekivanja pred meč drugog kola grupne faze Lige konferencije.

Sutra od 21 sat, njegovi izabranici odmeriće snage sa ekipom Čukaričkog, koja će na stadionu "Dubočica" u Leskovcu pokušati da dođe do prvih bodova u Evropi.

- Ovo nije prva utakmica koju igramo na strani, ali jeste prva u grupnoj fazi Lige konferencija. Mi želimo da ostvarimo pobedu na svakoj utakmici, i hoćemo da dođemo do sva tri boda, kao i u prvenstvu. Nikad ne igramo na nerešen rezultat, pa tako neće biti ni sutra. Želimo da dominiramo i preuzmemo terensku inicijativu, ali to neće biti lako, jer je Čukarički veoma dobar tim. Želim da moji igrači sutra igraju lep fudbal, bez dugih lopti, preskakanja sredine terena, već kroz pas igru da dođemo do njihovog gola.

Otkrio je Vranken da nema problema sa povredama igrača, i da su njegovi miljenici spremni za sutrašnji susret.

- Uvek je razlika kada se pripremaš za evropske mečeve, moramo da se što brže adaptiramo na uslove, i da se što više rotira ekipa kako bi se zadržala svežina. Veoma mi je važno što nas povrede zaobilaze, ali moji igrači svojim kvalitetom moraju da pokažu koliko vrede i da u nastavku budu još efikasniji na terenu.

Koliko je upoznat sa ekipom Čukaričkog?

- Odgledali smo skoro sve utakmice Čukaričkog, imamo jasnu sliku o timu i njihovoj igri. Što se tiče Superlige Srbije, oni su pokazali da su dominaniji od ostalih timova. Igraju veoma lep fudbal, sutrašnja utakmica je veoma važna a naš cilj je da im ne dozvolimo da drže loptu u svojim nogama.

