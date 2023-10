"U LESKOVCU SE OSEĆAMO KAO KOD KUĆE" Docić jedva čeka sutrašnji meč sa Genkom - "Dobro radimo, rastemo, dobijamo na samopuzdanju"

Čukarički će protiv Genka u četvrtak od 21 čas odigrati prvi meč na domaćem terenu u grupnoj fazi Lige konferencije. Prelepi stadion „Dubočica“ u Leskovcu dobio je novo lice, „presvučen“ je banerima UEFA Lige konferencije i sigurno je da će publika u ovom gradu na jugu Srbije, ali i iz celog regiona imati privilegiju da uživa u istinskom fudbalskom spektaklu.

Brđani će vrebati priliku da prvu pobedu protiv izuzetno kvalitetenog rivala, ekipe Genka, koja je u poslednjih 15-ak godina izrasla u jedan od najboljih belgijskih timova. Dovoljno je samo reći da su iz njihove omladinske škole potekli Kevin De Brujne, Tibo Kurtoa, Kristijan Benteke, Divok Origi, Timoti Kastanj i mnogi drugi, a da su skauti ovog tima prepoznali kvalitete Sergeja Milinković-Savića, Kalida Kulibalija, Vilfrida Endidija...

- Ovo su dve ekipe sa sličnom filozofijom, ekipe koje ulažu u mlade igrače i svoje omladinske škole. I to je ispravan put, uz naravno veliki doprinos onih iskusnijih koji su lideri tima, a godinama unazad su u ekipi. Šef struke Genka Vuter Vranken bio mi je saigrač u periodu kad sam nosio dres tog kluba, pamtim ga kao „radilicu“ na terenu, vrlo dobrog igrača, a sada ima lepe rezultate kao trener – kazao je nekadašnji fudbaler Čukaričkog i Genka, kao i brojnih inostranih klubova Nemanja Tubić.

Lider u ekipi sa Banovog brda, bez dileme, je kapiten Marko Docić. Rekorder po broju utakmica, broju postignutih golova, asistencija...

- Iako sam već dugo u Čukaričkom, uvek ima nekih novih ciljeva koje postavim ispred sebe. Prošle sezone želja je bila da se izborimo za grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, sada je cilj da osvojimo prve bodove. Imali smo šansu u Budimpešti, poveli smo protiv Ferencvaroša, ali nismo izdržali do kraja. Meč protiv Genka je nova prilika, iskreno se nadam u sjajnom ambijentu stadiona „Dubočica“ – kazao je Docić, koji je potom nastavio:

- Mogu slobodno da kažem da se u Leskovcu osećamo kao kod kuće, da smo osetili tradicionalno gostoprimstvo na jugu Srbije i da su nas ljudi ovde prihvatili kao svoje. Obećavamo im borbu do poslednjeg atoma snage, protiv rivala koji ima kvalitet, koji je nadigrao i Olimpijakos, ali je tada nesrećno eliminisan. Verujem da je ovo samo početak dobrih rezultata Čukaričkog u Leskovcu, jer nas potom očekuju još dva spektakularna meča, protiv Fiorentine i Ferencvaroša pred ovom divnom publikom.

Govorio je šef struke Igor Matić da će ekipi mnogo značiti pobede u domaćem šampionatu protiv Crvene zvezde na Banovom brdu i Spartaka u Subotici, kao i iskustvo stečeno u evropskim duelima protiv Olimpijakosa i Ferencvaroša.

- Raduju me rezultati koje smo ostvarili u prethodnom periodu. Dobro radimo, rastemo, dobijamo na samopuzdanju i sve smo bolji. A to mnogo znači u evropskim duelima. Meč protiv Crvene zvezda nam je bila prekretnica, takođe protiv Ferencvaroša smo ostavili dobar utisak, ali smo skupo platili pad koncetracije pred kraj prvog poluvremena. Potom je usledila najbolja utakmica od mog dolaska na klupu Čukaričkog protiv Spartaka – kazao je Igor Matić, šef struke belo-crnih.

Genk je favorit, ali je sigurno da se Brđani neće predavati u susretu protiv belgijskog tima.

- Genk je verovatno najbolja ekipa u grupi. Dobra, kvalitetna, brza, sposobna da se lako transformiše, tehnički odlična. Imaju brzinu u ofanzivnom delu tima. Favoriti su ne samo u ovoj utakmici, već na svakoj. Sa druge strane i mi idemo uzlaznom putanjom, uz dužno poštovanje rivalu, ali moramo da verujemo u sebe, da radimo na utakmici ono što smo vežbali – kazao je Matić, koji je potom nastavio:

- Naša grupa po sastavu i kvalitetu više podseća na Ligu Evrope nego na Ligu konferencije. Sa nama su višestruki prvak Mađarske Ferencvaroš, finalista Lige konferencije Fiorentina, drugoplasirani tim Belgije Genk, koji je titulu praktično izgubio u poslednjoj utakmici. Ako želimo rezultat moramo da budemo koncentrisani od prvog do poslednjeg minuta. Ne igra se samo prvih ili poslednjih 15 minuta, već danas čak i sto. Pokazujemo hrabrost moramo i koncentraciju i to me raduje.

Kakvo će biti opredelenje ekipe u duelu protiv Genka?

- Moramo da izađemo sa stavom, hrabro, samo tako možemo da napravimo rezultat i donesemo bodove kako za nas, tako i za srpski fudbal. Potrbno je da popravimo i klupski koeficijent, s obzirom da Čukarički zaslužuje da konstantno igra u evropskim okvirima, a to će biti vrlo značajno za klub u narednom periodu. Prethodne utakmice su nam putokaz kako ćemo izgledati, verujem da ćemo uspeti da podignemo nivo naše igre – zaključio je Matić.

Uprava Čukaričkog odlučila je da cene ulaznica za meč drugog kola F grupe Lige konferencije protiv belgijskog Genka budu prilično pristupačne. Najjeftinije su one za južnu i severnu tribinu, njihova cena je 500 dinara. Nešto su skuplje ulaznice za bočne delove istoka i zapada, po 1.000 dinara, dok je za centralne delove istoka i zapada potrebno izdvojiti po 1.500 dinara.

