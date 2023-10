FRAPANTNO - RONALDO DOMINIRA U 38. GODINI! Nestvaran podatak: Kristijano je ove godne NAJBOLJI NA SVETU, preskočio i Halanda!

Top scorers in 2023: 40—𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 (Al-Nassr/Portugal) 39—𝐄𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 (Man City/Norway) 35—𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞 (PSG/France) Ronaldo’s still doing it at 38 🍷🐐 pic.twitter.com/jtHqRH9rud