POTPIS VEĆ PAO: Ronaldo pronašao novi klub svom sinu

Kristijano Ronaldo je iskoristio reprezentativnu pauzu pred nastavak klupske sezone u Saudijskoj Arabiji kako bi našao novi klub za svog sina Juniora.

Poznato je da je Ronaldo član Al Nasra od decembra prošle godine, a sada će njegovim stopama i naslednik.

Mladi 13-godišnji Kristijano Ronaldo junior od danas je član Al Nasra i nastupaće za selekcije do 13 i do 15 godina. Poput oca, i on će nositi sedmicu na dresu.

Junior će debitovati za novi klub već u petak kada startuje prvenstvo ove države za igrače do 13 godina.

