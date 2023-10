DULJAJ PRED VOŽDOVAC: Nije slučajno što su osvojili bodove protiv ekipa koje igraju Evropu - 10 vezanih pobeda ništa ne znači

Trener fudbaler Partizana Igor Duljaj rekao je u Beogradu da dosadašnji rezultati Voždovca u Super ligi Srbije nisu slučajni i istakao da njegova ekipa u nedeljnom duelu mora da bude veoma oprezna.

"Pored IMT-a, Voždovac je najmlađa ekipa u ligi. Imaju mladog i perspektivnog trenera koji voli da njegov tim igra fudbal. Osvojili su bodove protiv timova koji igraju u Evropi, Crvene zvezde, Čukaričkog i TSC-a i to nam govori da sve što su do sada uradili nije slučajno", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

"Imaju mlade igrače, koji znaju šta žele, a i uvek kada se igra protiv Partizana to je motiv više, tako da nas u svakom slučaju očekuje teška utakmica", dodao je Duljaj.

foto: Starsport

Fudbaleri Partizana sutra od 18.30 na stadionu u Humskoj dočekuju Voždovac, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

"Svi nas vide kao favorite, ali treba biti oprezan i poštovati protivnika. Ponavljam, uopšte nije slučajno što su osvojili bodove protiv ekipa koje igraju Evropu", istakao je Duljaj.

On je naveo da Voždovac neće imati pritisak za sutrašnji meč, što je veoma važno.

"S druge strane, mi imamo obavezu prema klubu, navijačima... Ponovo pozivam navijače da ih bude u što većem broju jer će nam biti lakše. Bez podrške navijača mi ovo ne bismo uradili", rekao je Duljaj.

Trener Partizana je rekao da ima problema pred meč sa Voždovcem i da će pre današnjeg treninga znati na koga će moći da računa.

"Belić i Kalulu nisu trenirali, Filipović takođe ima temperaturu, dok je Ilić dobio veliku posekotinu na nozi. Tek kada se danas pojave na treningu znaću na koga ću moći da računam", rekao je Duljaj.

foto: Starsport

Crno-beli su u seriji od deset pobeda, ali je Duljaj istakao da ga to uopšte ne zanima i da razmišlja samo o Voždovcu.

"Deset pobeda u nizu, šta to znači? To je isto kao ono - jesenji prvak. Ne znam šta to donosi. Tako isto i ovih deset pobeda, to ništa ne znači. Samo razmišljam o sutrašnjoj utakmici", rekao je Duljaj.

"Rekordi su za atletiku, tamo se to gleda. Fudbal je živa stvar, sve ima svoj početak i kraj, tako da me to uopšte ne interesuje, niti nam daje na važnosti. Samo Voždovac sutra, to nam je najvažnija utakmica u ovom trenutku", dodao je on.

Fudbaleri Partizana su predvođeni Duljajem bili na košarkaškom derbiju u Evroligi i tada su navijači ovacijama pozdravili trenera fudbalera.

"Naravno da mi to imponuje, zato što ljudi cene rad, ne samo moj nego celog tima. Ovo je kolektivan sport, sam ne mogu ništa da uradim. Navijače možete da prevarite na kratko ali posle toga sve pada u vodu. Ceni se samo rad, trud, poštenje i to je ono što mi radimo. Prija mi sve to, ali se brzo spustim na zemlju. Ako čovek poleti i pomisli da je njegov ceo svet, to se sruši za sekund", zaključio je Duljaj.

(Kurir sport)