DA LI JE MOGUĆE DA OVO NIJE CRVENI KARTON?! Dragović sa dve noge KRVNIČKI pokupio junaka TSC, pa dobio samo opomenu! (VIDEO)

Crvena zvezda i TSC podelili su bodove na Marakani (1:1) u odloženoj utakmici 8. kola Superlige Srbije.

Veliki bod gostima doneo je Ifet Đakovac u 91. minutu utakmice. Ovaj 25-godišnji napadač postao je junak utakmice, pošto je postigao gol za izjednačenje TSC u poslednjim minutima susreta, a malo je falilo da ga uopšte ne gledamo u završnici završnici meča.

Naime, nekoliko minuta pre postignutog gola Đakovac je "preživeo" stravičan start defanzivca Crvene zvezde Aleksandra Dragovića.

Dragović je krvnički sa dve noge "pokupio" nesrećnog fudbalera gostujućeg tima, koji je samo pukom srećom u ovoj situaciji prošo bez teže povrede.

Zanimljivo, sudija Milan Mitić za ovaj divljački start pokazao je Dragoviću samo žuti karton. Ostao je pri prvobitnoj odluci i nakon konsultacije sa VAR sobom.

Đakovac je uspeo da nastavi meč i na kraju je servirao osvetu rivalu, postigao je gol za konačnih 1:1.

Nakon meča trener TSC Darko Lazetić izjavio je da su sudije "navlačile" za Zvezdu.

„Primili smo gol iz faula koji nije bio, to je evidentno. Malo je bilo navlačenja, ništa spektakularno, ali to je normalno na Marakani“.

"Uzeli smo bod i prošle sezone. Uvek je suđenje na Marakani i na JNA za velike timove, nisam to rekao da bih se žalio. To je kod nas normalno i mi smo spremni na to", dodao je trener tima iz Bačke Topole.

