VODE ME NA TRENING, A JA BEREM BELE RADE DA MAMI PRAVIM OGRLICU! Najveća fudbalska senzacija i njegova priča KAO NIJEDNA DRUGA!

Ima tek 20 godina i jedan je od najboljih fudbalera na svetu. Ove sezone je za Real Madrid na 13 utakmica La Lige i Lige šampiona postigao 13 golova uz tri asistencije.

Džud Belingem je ovog leta iz Borusije prešao u Real u transferu vrednom više od 100 miliona. Prema specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" danas vredi 150 miliona evra, a kako stvari stoje, vrednost će samo ići prema gore.

U pobedi protiv Almerije (3:1) je bio dvostruki strelac, bio je strelac pobedonosnih golova protiv Selte (1:0), Hetafea (2:1), Union Berlina (1:0), protiv Barselone (2:1) je postigao oba gola za Real, a bitne uloge je imao i u pobedi protiv Napolija (3:2).

Nedavno je, na dodeli Zlatne lopte, dobio nagradu namenjenu najboljem mladom fudbaleru sveta.

Oni koji nisu bili upoznati sa njegovim "likom i delom" verovatno su ostali u šoku zbog njehovih partija ove sezone, a tek kada čuju kako je sve krenulo...

- Istina je da nisam bio baš lud za fudbalom da kažem da bih poludeo ako bi mi to neko oduzeo - rekao je Belingem za "Lekip".

- Kada sam bio dete išao sam na treninge i brao travke i cveće. Pravio sam ogrlicu od belih rada i davao bih mami koja je bila pored terena i gledala me. Zaista je bilo tako, a najbolji deo cele priče je to što je sve to verovatno razlog zbog kojeg sam zavoleo fudbal na kraju.

Ističe Englez da nikada nije osećao pritisak od strane roditelja.

- Otac me vodio na treninge i pitao me da li želim da igram "šuge", dobacujem se loptom ili da berem cveće. Roditelji me nikada nisu terali da radim nešto sve dok sam se ponašao lepo i pomagao drugima. Svet je za mene bio igralište i to me i danas podsećaju.

U međuvremenu je prihvatio fudbal kao nešto u čemu bi rado gradio karijeru.

- Moja ljubav za fudbalom došla je od mog takmičarskog naboja. Uvek sam ćeleo da pobedom. Čak i kada igram "šuge", želeo sam uvek da uzmem najbolje cveće i budem najbolji u "žmurkama". Dok sam odrastao imao sam probleme jer, kada bih izgubio, postajao bih veoma ljut - poručio je Džud Belingem.

Kurir sport

