DRAGOSLAV STEPANOVIĆ: "Neophodno je prvo stići Partizan, jer malo toga se može bez titule"

Doskorašnji premijer nemačke pokrajine Hesen, Folker Bufije, istakao je tokom jedne svečanosti da Frankfurt može da se pohvali sa dva velika filozofa.

Jedan je Johan Volfgang Gete. Drugi? Zvanično najpopularniji trener u 124 godine dugoj istoriji Ajntrahta – Dragoslav Stepanović Stepi. Poznatiji brkovi, iznad kojih je neretko lebdeo dim tek zapoljenog cigarilosa, nisu prošetali pored Majne.

Romantičar. Valjda je zato sve i krenulo sa Karaburme, na stadionu OFK Beograda. Uprkos želji roditelja da se lati harmonike i započne muzičku karijeru, on je izabrao igru, igru po notama, ali fudbalskim. Kada na vagu stavite igračka i trenerska dostignuća 75-godišnjaka iz Sibnice, oba tasa stoje u ravni. Nikada nije seo na klupu Crvene zvezde, ali tri godine je potezima na levom boku oduševljavao ljubitelje crveno-belih boja.

Uoči sezone impresioniran i euforičan, danas razočaran i zabrinut izdanjima ekipe Baraka Bahara, Stepanović se na startu intervjua za Meridian sport “vratio” na početak 80-ih godina i gotovo identičan scenario koji je baš poput Zvezde ove jeseni, tada prošao Mančester siti.

“Dogodilo mi se upravo isto još u igračkim danima. Bio sam tada kapiten Mančester sitija. Tokom pripremnog perioda pobedili smo ubedljivo portugalskog, holandskog i još nekoliko šampiona. Izgledali smo fantastično. Znate kako smo počeli sezonu? Sa četiri poraza. Oterali su trenera posle toga. Timovi tada nisu na ozbiljnom nivou, jednostavno ih ne interesuje ishod prijateljskih mečeva. Zvezda je izgledala toliko dobro da sam jedva čekao da počne sezone. Po prvi put u životu sam video da igrači iz navale toliko rade u defanzivi. Neobično je dobro delovalo. Onda su počeli problemi jer se rezervoar ispraznio”, rekao je Stepanović za Meridian sport i nastavio u istom dahu:

“Žao mi je zbog poraza i neuspeha generalno. Mnogo je veliki poduhvat doći i izbaciti šest, sedam najboljih igrača. Napravljen je potpuno novi tim, selektiran za Ligu šampiona. Potrebno je mnogo vremena da se oni uigraju, očigledno daleko više od onoga što je uprava smatrala dovoljnim. Najskuplji tim ne nudi automatski i garanciju uspeha. Imao sam čast i zadovoljstvo da poznajem Branka Zebeca. Kad sam jednom prilikom hteo da budem asistent u njegovom timu obavili smo razgovor. Rekao mi je da kada preuzimaš tim nikada ne treba da menjaš ono dobro u njemu. Možeš vremenom da nadograđuješ i poboljšavaš, ali nikada ne treba menjati. Takođe, potencirao je na tome da je najvažnije najpre upoznati karakter ekipe, a do tada menjati samo kada su u pitanju povrede ili izostanci zbog kartona. Smatram da veliki novac, premije, treba uplaćivati tek po završetku sezone. Po dobro poznatom principu – svakom po zasluzi. Prvo pobede i titule, a onda nagrada za učinjeno. Tako je mnogo poštenije i korisnije za tim”.

Posao fudbalskog stratega obavljao je u inostranstvu sve do momenta kada se penzija približila. Nakon višedecenijskog boravka u Nemačkoj i kratkih epizoda u Španiji, Kini i Egiptu, radni staž je produžio u redovima Čukaričkog, Vojvodine, Laktaša i niškog Radničkog. Ako je neko upoznat sa težinom prilagođavanja rada u inostranstvu i navikavanjem na novo govorno područje to je upravo Stepanović.

“Veoma je nezgodno kada je trener stranac. Tri akcije prođu dok prevodilac objasni igračima šta si poručio. Bahar priča na engleskom, koji nije njegov maternji jezik, a onda se to prevodi igračima koji ne razumeju. Izuzetno komplikovano. Pamtim kako je meni bilo u Bilbau. Nije Zvezda često angažovala strance. Bila su dva Italijana, prilično uspešna u tom trenutku, ali nisu se dugo zadržali. Svi pričaju o tome, ali zaista nije lako raditi na Marakani. Tamo se uspeh traži i na prijateljskim mečevima, a to je izuzetno veliki pritisak. Zvezda ne igra ubedljivo! Izraelac još uvek nije ni dao šansu svima, ne zna koga sve ima u sastavu. Vodio se taktikom da dobija onaj ko reskira, mislim na utakmicu u Nemačkoj. Gurnuo je tri klinca u vatru i momci su zaista bili sjajni. Ali, da li su tako mladi momci spremni već za ključne utakmice? Jednom, dva puta prođe, ali očekuje se da lideri povuku u najvažnijim momentima”.

“U Ajntrahtu nikada nisam želeo da se prilagođavam protivniku. Nisam želeo da menjam. Moja ideja je bila da igrom nateramo njih da menjaju. Moj nekadašnji trener, legendarni Miljan Miljanić, imao je sjajnu teoriju. ‘Ko nema igru, taj ne može da pobedi’, govorio je on. Zvezda nema igru. Mislim da nikada nisam gledao bolju Crvenu zvezdu nego protiv Fiorentine. Nikada nisam video da napadači toliko pomažu nazad. Tako visok presing i dominacija, milina. Onda na red dođe Voždovac i potpuno suprotna priča. Ispraznila se Zvezda. Ako nisi u potpunosti fit za takvu igru sa priprema, onda budeš strpljiv i čekaš pravi trenutak. Ne mogu mnogo u detalje jer ne gledam njihove treninge, sve pričam prema utisku koji sam stekao gledajući utakmice. Navijači su ih čekali posle utakmice i to dovoljno govori. Trener je dobio žuti karton od njih. Biće stani, pani i protiv Radnika iz Surudlice. Neophodno je prvo stići Partizan, jer malo toga se može bez titule. Liga šampiona i Liga Evrope su izdvodljivi samo za dva prvoplasirana tima”.

Dragoslav je 1999. godine predvodio Lokomotivu iz Lajpciga, današnjeg nemačkog četvoroligaša. Reč je o matičnom klubu aktuelnog šefa struke Red Bul Lajpciga, Marka Rozea, koji je krajem 20. veka nastupao pod Stepijevom dirigentskom palicom.

“Lajpcig je sada ispao u Kupu i to ne slučajno. Volfsburg je dominirao gotovo tokom celog meča. Problem je što Zvezda igra jako slabo i to nam ne govori ništa dobro. Jeste Lajpcig sigurniji, ima šest osvojenih bodova, očekuje se da budu drugi, ali ovo je fudbal. Trener Marko Roze je moj igrač, kada sam predvodio Lokomotivu iz Lajpciga. Mnogo mu znači što je dobio posao u svom gradu. Nije uopšte nemoguće igrati sa njima. Jang Bojs im je odlično parirao, dugo je bilo nerešeno na tom susretu u Bernu. Švajcarci su propustili nekoliko sjajnih prilika za vođstvo, pa je potom usledila kazna. Zvezda uopšte nije bila super ni protiv Jang Bojsa. Svi očekuju bodova u Švajcarskoj, ali videli smo i na Marakani da to nije lako. Brine što je Zvezda tako slaba, ako sad ne daju sve od sebe, kada će? Nisu uigrani”.

Kurir sport / Meridian sport