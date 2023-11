"NIJE LAKO, ALI ČUKARIČKI ĆE IĆI TIM PUTEM..." Matijašević objasnio Italijanima mnoge stvari - evo kada je krenuo uspeh Brđana!

Neposredno pred meč u Firenci, italijanski mediji su u čistom superlativu pisali o sportskom direktoru Čukaričkog Vladimiru Matijaševiću, te su tom prilikom za njega rekli da "pravi fenomen sedi u upravi kluba".

Sada, sportski direktor kluba sa Banovog brda govorio je za Radio "Firenze Viola", pa je u opširnom intervju pričao o brojnim temama.

Intervju Vladimira Matijaševića za "Firenze Viola" pročitajte u nastavku:

1. Možete li da objasnite put Čukaručkog i koji su naredni planovi kluba?

- Kada je Dragan Obradović preuzeo Čukarički u sezoni 2011/12, klub je ispadao iz druge lige. Ali uz trenera Vladana Milojevića, direktora Zorana Popovića i uz pomoć fudbalera, uspeli su da se spasu. Od tada je krenuo uspeh Čukaričkog. Ja lično sam tada bio u napretku i klubovi su zajedno ušli u Superligu. Od mog dolaska 2014. godine počela je i prodaja igrača, potom je osvojen i Kup, što je najveći uspeh kluba i danas. Ne računajući ovaj ulazak u Ligu Konferencije koji smo takođe izborili svojim trudom i radom.

2. Kako klub sa tako malim budžetom godinama beleži tako dobre rezultate u Srbiji?

- Što se tiče budžeta kluba, on je iz godine u godinu rastao. On nije neki veliki, ali je za nas, kao privatan klub, veliki i mi moramo svake godine da ga pravimo prodajom i igranjem u Evropi. Nije lako, ali se borimo. Nadam se da će u budućnosti biti malo lakše. Trenutno uspevamo jer nas je malo. Imate čoveka koji je vlasnik, tu sam ja kao i sportski sektor, Goran Grkinić, Dijana Petrović... Tu si i ljudi koji rade u mlađim kategorijama, sekretari... Opstajemo.

3. Šta za Čukarički znači igrati protiv kluba kao što je Fiorentina i šta je cilj na utakmici u četvrtak?

- Čukaričkom mnogo znači što igramo protiv Fiorentine. Nebitno je što smo tu prvu utakmicu izgubili, teško je svima palo, ali jednostavno se desi. Ako se sećate, i Partizan je jednu utakmicu izgubio sa velikim rezultatom i sada je prvi na tabeli sa šest bodova više u odnosu na Crvenu zvezdu. Igraju bolji fudbal, lakše im je. Nama znači za neki brend kluba. Treba da odigramo jednu dobru utakmicu i da se pokažemo u dobrom svetlu, a kao što znate mi forsiramo mlade fudbalere i to će nam značiti za neku budućnost.

4. Kako ste zadovoljni onim što ste videli u Firenci i da li ste imali priliku da razgovarate sa nekim iz Fiorentine kao što je direktor Barone ili predsednik Komiso?

- Ja lično nisam ni sa kim iz Fiorentine razgovarao. Ali jesu naši direktori Goran Grkinić i Dijana Petrović. Bili su na zajedničkoj večeri sa jednim od direktora Fiorentine. I oni su se takođe interesovali i pitali su nas kako funkcionišemo. Pokazivali su nam terene i koliko imaju. Mi nismo smeli da im kažemo da imamo jedan na kom i treniramo. Ali dobro, verujem da će u budućnosti to biti bolje i da će Čukarički konačno napraviti svoj kamp. Zadovoljni smo Firencom, to je lep grad. Dobar stadion, ambijent, jedino je rezultat bio loš. Nadamo se da ćemo to malo ispraviti.

5. Koji igrač Fiorentine vam se najviše dopao protiv Čukaričkog?

- Ne mogu da kažem da li mi se neki igrač svideo ili ne. Videli ste, napadač je dao prva dva gola iz prva dva šuta posle naših individualnih grešaka. Jednostavno, ne možete iz dve duge lopte sa 70 metara da primite gol. Ali dešava se, mada se nama nešto ove godine to češće dešava. Fiorentina je dobra i jaka ekipa, odlično igraju fudbal. Nemamo mi tu šta preterano da se nadamo. Oni su ovde došli i igrali prijateljsku utakmicu sa Zvezdom, a krenuli su pripreme par dana pre toga. Sada su zategnuti i uigrani, ali izaćemo da se borimo. Nema potrebe bilo koga da izdvajam, jer su kao grupa jaki.

6. Koji igrač Čukaričkog bi mogao da bude sledeći igrač nekog vrhunskog kluba u Evropi?

- Što se tiče igrača Čukaričkog, uvek neko može da iskoči. Ali, jednostavno, grupa mora najpre da igra dobro, s obzirom na to da smo evidentno u nekoj krizi koja traje. Moramo da izdržimo još ovih mesec dana kako znamo i umemo. Kao što vidite, nama ovaj sistem sreda-subota-sreda nikako ne odgovara. Igrači moraju više da rade, da trče, da se bore, da bismo mi mogli da pričamo o nekim stvarima. Kada je u pitanju prodaja, sigurno će je biti. Nemojte da razmišljate o tome. Ja se prodajom bavim 24 sata. To nisu fraze, jednostavno je tako, jer mi od toga živimo.

7. Da li bi neko od mladih igrača Čukaričkog mogao da završi u Fiorentini?

- Sigurno da u budućnosti ima igrača koji bi mogli da igraju u Fiorentini, ali to mora da se poklopi sa njihovim skautingom i da naši igrači pokažu to na terenu. Ne možemo mi da odemo u Firencu i da izgubimo 6:0. Morate da odigrate dobar meč da bi vas neko video. I da igrate u kontinuitet. Tako da Čukarički zavisi od igara i ti mladi igrači, kao što vidite da ih forisramo, i oni zavise od tima. Uvek iskoči neki pojedinac ili više njih kad se igra dobro. Nadam se da će u budućnosti biti neki igrač u Fiorentini, jer Fiorentina je prema fudbalerima iz Srbije, da ne kažem, uvek bila "meka" (obećana zemlja). Ko god da je odlazio tamo, pravio je dobre rezultate.

8. Koliko je teško postići rezultate i istovremeno gurati mlade igrače?

- Znate, nije lako postizati dobre rezultate i igrati sa mladim igračima. Svake godine menjate. Mi 10 godina menjamo tim, dopunjavamo. Evo, sad sam malo zakasnio sa nekim igračima, došli su kasnije, nisu spremni. Nemaju vremena ni da se spreme. Nije lako, ali Čukarički će ići tim putem i tako će funkcionisati. Jer školu koju mi pravimo i imamo, sigurno nećemo pustiti da propadne zbog nekog rezultata.

9. Kako će Čukarički dočekati Fiorentinu?

- Dočekaćemo ih lepo, kultrurno, kao i oni nas. Za sve što im treba izaći ćemo im u susret. Bili su gostoljubivi prema nama, i mi ćemo prema njima. Biće uzraćeno na najvišem mogućem nivou, koliko je to moguće.

