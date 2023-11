"PUCAO JE NA NOVINARE 400 KILOMETARA DALEKO OD NAS" Maradona pobegao i sve ŠOKIRAO: "Niko nije znao GDE JE , onda smo upalili TV"

Trener fudbalera Čelsija Maurisio Poketino pre neko što je postao priznati trener bio je izuzetno cenjen fudbaler i reprezentativac koji je najveći trag ostavio u svom matičnom klubu Njuels Old Bojsu, gde je na početku svoje karijere imao prilike da igra sa svojim uzorom - velikim Dijegom Maradonom.

Igrao je sa njim, ali je imao priliku i da upozna onu drugu stranu legendarnog mađioničara sa loptom. Jedan deo te druge strane podelio je u razgovoru sa Skaj Sportsom.

Poketino je za Njuels debitovao 1989. godine, a četiri godine kasnije je za klub potpisao "genije" koji se tu baš i nije proslavio, jer je više proveo van terena, povređe, svađajući se sa trenerom pa je odigrao svega pet utakmica za "gubavce".

foto: AP

Poketinu se san ostvario da upozna svog omiljenog igrača, ali ga je ne samo upoznao, već je i izabran da mu bude cimer.

- To je bilo čudesno jer sam uvek držao njegov poster na zidu sobe, a onda sam od jednom bio sa njim. Bilo je fenomenalno. Sećam se moje prve noći. Isključio sam svetlo i ležao gledajući da li ću moći da zaspim. Nisam mogao da verujem, mislio sam da sanjam, da to nije stvarno - priča Argentinac.

Da je život sa "El Pibeom" turbulentan govori i situacija od 2.februara 1994. kada je "genije" misteriozno nestao.

foto: Profimedia

- Bili smo na predsezonskim pripremama u Mar del Plati, gde smo delili sobu. On voli košarku pa je jedne noći otišao da gleda utakmicu. Kada sam se probudio ujutru, nije ga bilo u sobi - počinje Poketino.

- Posle doručka smo otišli na trening, a posle i na ručak. Niko nije znao gde je Dijego. Dok smo jeli, neko je uključio televizor i tu smo videli vesti: on je pucao na novinare u Buenos Ajresu, 400 kilometara daleko od nas - priseća se tadašnji Maradonin cimer.

foto: Printskrin

Tek posle se iskristalisala cela situacija: Poketino je spavao, a Dijego se za to vreme vratio iz Mar Del Plate gde su bili na pripremama do svog doma u Morenu, nedaleko od Buenos Ajresa. Kada se pribudio, nepregledna kolona novinara je bila ispred kuće, to je iznerviralo jednog od najboljih igrača svih vremena, koji je izvadio vazdušnu pušku i počeo da puca i da im preti.

Suđenje o ovom neverovatnom događaju se završilo tek 2002. godine kada je kažnjen sa dve godine zatvora i plaćanjem odštete povređenima.

Kurir sport

