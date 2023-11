UGASILI HRVATE NA MAKSIMIRU! Ovako smo poslednji put otišli na Euro: Drama za INFARKT, Batino stiskanje MUŠKOSTI i MUK u Zagrebu!

Fudbalska reprezentacija Srbije ima priliku da prvi put kao samostalna država obezbedi plasman na Evropsko prvenstvo i za tako nešto biće potrebno da četa Dragana Stojkovića Piksija ne izgubi u Leskovcu od Bugarske (nedelja, 15.00).

Sve je na "Orlovima" pred poslednju rundu i naša reprezentacija mogla bi da se nađe na smotri najboljih selekcija Starog kontinenta prvi put još od 2000. godine kada smo kao Jugoslavija stigli do četvrtfinala Eura u Holandiji i Belgiji, ali smo poraženi od "Lala" sa 6:1. Sećate li se kako smo stigli do plasmana na Evropsko prvenstvo 2000. godine? Na najluđi mogući način i to antologijskom utakmicom koja se i dan danas prepričava!

Devetog oktobra 1999. godine na Maksimiru su se sastali Hrvatska i Jugoslavija i pred ovaj meč u igri za plasman na završni turnir pored ove dve reprezentacije bila je i Republika Irska koja je gostovala Makedoniji u Skoplju.

Hrvati su morali da idu na pobedu, jer im je ona garantovala makar drugo mesto u grupi i ulazak u baraž, Irci bi svakako išli na EP ako trijumfuju, a Jugoslaviji je i remi bio dovoljan za doigravanje, u slučaju da Ostrvljani slave u Skoplju. Ako kojim slučajem Republika Irska ne bi pobedila, a "plavi" se dočepali boda, naša reprezentacija bi overila plasman na EURO.

Danima uoči utakmice na "Maksimiru" tenzija je rasla u javnosti dve komšijske zemlje. Još se na sve strane osećao eho ratnog vihora, a u Jugoslaviji su rane od NATO bombardovanja bile sveže. Smirivanju situacije nije doprinela ni čuvena svađa Deja Savićevića sa jednim od navijača Hrvatske, a koliko su strasti uzavrele videlo se i na ulicama Zagreba gde je novinar Nebojša Petrović umalo prošao kao bos po trnju kada je probao da napravi anketu o samom meču.

Na stadionu u Zagrebu vladalo je ludilo! A kada je Alen Bokšić u 20. minutu doveo domaćina u vođstvo, ne samo "Maksimir", već cela Hrvatska su eksplodirali!

"Vatreni" su mislili da je posao završen, jer ipak su oni bili treća reprezentacija sveta (bronzu osvojili na SP 1998. u Francuskoj).

Da nevolja po našu reprezentaciju bude veća, Irska je u isto vreme povela u Skoplju...

Međutim, izabranici selektora Vujadina Boškova su za tili čas napravili preokret. U oba slučaja je asistent bio Siniša Mihajlović, a loptu u mrežu nespretnog Dražena Ladića smestili su Predrag Mijatović u 26. i Dejan Stanković u 31. minutu.

A na "Maksimiru" muk!

Hrvati su u uvodu drugog poluvremena uspeli da izjednače preko Marija Stanića, ali ništa više od toga.

Da sve bude lepše po "plave", Makedonija je golom Stavrevskog u 90. minutu došla do 1:1 i lansirala Jugoslaviju direktno na EP!

Irska je završila kao druga u grupi i otišla u baraž, a Hrvati su ostali praznih šaka.

Utakmica u Zagrebu ostala je upamćena i po neobičnom potezu Zorana Mirkovića, koji je u svom tom ludilu na terenu, u jednom trenutku uhvatio Roberta Jarnija za muškost, zbog čega je dobio crveni karton.

HRVATSKA – JUGOSLAVIJA 2:2 (1:2) Zagreb, 9. oktobar 1999. STADION: Maksimir. GLEDALACA: 38.743. STRELCI: Bokšić 20, Stanić 47 – Mijatović 26, Stanković 31 Hrvatska: Ladić, Rukavina, G. Jurić, R. Kovač (od 62. Bišćan), Jarni, Stanić, Soldo, Tudor (od 83. Rapaić), Asanović, Bokšić (od 75. J. Šimić), Šuker Selektor: Miroslav Ćiro Blažević Jugoslavija: Kralj, Mirković, Đorović, Jokanović, Đukić, D. Stanković, Nađ (od 56. Drulović), Mijatović (od 74. Savićević), Milošević, Stojković (od 53. Bolić), Mihajlović Selektor: Vujadin Boškov

Šta mislite, da li je konačno došlo vreme da naša reprezentacija ponovo ode na Evropsko prvenstvo?

Kurir sport

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta