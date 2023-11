SELEKTOR BUGARSKE POSLE REMIJA U LESKOVCU: Nismo daleko od Srbije i Mađarske po kvalitetu

Novi selektor Bugarske Ilian Iliev nije uspeo da donese svojoj reprezentaciji pobedu u ovim kvalifikacijama, u dva meča koja je vodio, ali nema ni poraz

Uprkos najgorem bilansu u kvalifikacijama za Bugarsku od 1960. godine, Iliev ima razloga da bude optimističan.

"Pokazali smo visok nivo samopouzdanja, ali tek u drugom poluvremenu, jer bez samopouzdanja malo toga možete uraditi na terenu što zamislite. To sam i rekao igračima na poluvremenu. U nastavku smo to pokazali. Primili smo dva gola iz "prekida" ponovo". Dva puta smo se sapleli na isti kamen. To ne sme da nam se dešava", rekao je selektor Bugara nakon meča u Leskovcu.

Bugarska je kvalifikacije za Euro 2024 završila bez pobede, sa učinkom 0-4-4.

"Pričamo o stvarima koje se mogu promeniti. Moji fudbaleri su inteligentni momci i mogu razumeti šta im se kaže u par reči. Iza nas je psihološki veoma teška nedelja. Žao mi je što nismo uspeli da ostvarimo tu jednu pobedu. I protiv Mađara i protiv Srba pokazali smo da nismo mnogo iza njih".

