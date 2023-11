ZLATANOV ŽIVOT SE PRETVORIO U PAKAO! Sin teško oboleo po rođenju: Ibra pobegao iz bolnice, nije imao snage da se suoči sa istinom

I bogati plaču!

Često korišćena floskula validna je i kada je u pitanju Zlatan Ibrahimović.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena u javnosti je imao status nekog kome u životu samo "cvetaju ruže". Ipak, to je daleko od istine.

Najbolji švedski fudbaler svih vremena u knjizi "Ja sam Zlatan Ibrahimović", autora Dejvida Lagerkranca, pričao je i teškim trenucima kroz koje je prolazio, a kada ni novac i uticaj nisu imali nikakvu važnost.

Svakako je očinstvo nešto što je za Ibrahimovića najvažnije u životu. Međutim, kada se rodio sin Maksimilijan, odmah je bio bolestan.

"Sve je bilo novo s Maksijem, i primetili smo da puno povraća. Osim toga, nije dobijao na težini, nego gubio. Nismo znali zašto. Je li to normalno? Povraćao je neprekidno, nismo znali razlog i mora li baš toliko. Nazvao sam porodicu, prijatelje i svi su me tešili da nije ništa strašno, ali nisam verovao. Pokušavao sam da utešim sebe", ispovedio se Ibrahimović.

Zlatan je sa suprugom Helenom morao brzo da reaguje kada je saznao da mu je sin bolestan.

"Celo telo mi je bilo u grču. Nikada se nisam ovako osećao, ni približno. Dok nisam dobio dete bio sam gospodin nedodirljivi. Mogao sam biti ljut i lud, mogao sam pokazivati sve moguće emocije. I sve se moglo rešiti ako si bio čvrst, istrajan, ali ovo nije bilo ni slično tome. Ovde sam bio nemoćan, jednostavno ništa nisam mogao učiniti. Maksi je iz dana u dan bio sve slabiji, bio je tako mali i sad se zaista primećivalo da je kost i koža. Izgledao je kao da život želi da ga napusti."

Supruga mu je javila da novorođenče mora na hitnu operaciju želuca, a Zlatan se tada spremao za važan susret.

"Ne sećam se puta do bolnice. Sećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gde, gde je, na kraju su me odveli do velike sale gde je Maksi ležao u inkubatoru. Bio je manji nego ikada, kao mala ptica. Imao je cevi kroz telo i nos. Kao da su mi srce istrgli iz grudi: ‘Volim vas oboje. Vi ste mi sve. Ali ja ovo ne mogu izdržati. Zovi me za sve što treba, rekao sam Helen i pobegao odatle...'“, rekao je Zlatan.

Operacija je, srećom, bila uspešna.

"Maksi i sada ima ožiljak. Oseća se zdravo kao i sva deca njegovog uzrasta, a ja se često sećam tog događaja. To mi daje bolji pogled na život, iskreno", istakao je Ibrahimović.

Nedugo zatim je sa suprugom Helenom Seger dobio još jednog sina Vinsenta, koji je dobio poziv u reprezentaciju Švedske.

Ibrahimović se početkom juna oprostio od aktivne igračke karijere, a uskoro bi mogao da postane savetnik u Milanu, gde mu sinovi igraju.

Kurir sport

01:07 Zlatan zaboravio Nadu Topčagić veseli se uz Cecu na jahti