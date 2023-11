KAO DA JE BOG HTEO DA PROTIV NJIH IGRAM PRVU UTAKMICU! Lalatović najavio povratak u Super ligu Srbije: Teško gostovanje...

Nenad Lalatović će u petak od 17 časova debitovati na klupi subotičkog Spartaka.

U 16. kolu Super lige Srbije, Spartak će igrati protiv IMT-a kao gost na stadionu "Tržni centar".

Lalatović je imao zanimljivu najavu utakmice.

– Čeka nas jako teško gostovanje, ne treba trošiti reči o IMT-u. Gledao sam dosta njihovih utakmica dok nisam znao da ću biti trener Spartaka. Kao da je Bog hteo da prvu utakmicu igram protiv IMT-a. Protiv Partizana, Zvezde, Napretka pokazao je o kakvim se timu radi, s odličnom tranzicijom, brzim i školovanim igračima – rekao je Lalatović.

Spartak je trenutno 12. na tabeli sa 16 bodova.

– Bavim se mojim igračima, znam da imaju kvalitet i da zaslužuju bolju poziciju na tabeli. Uverili su me u to na treninzima i u prijateljskoj utakmici protiv Vojvodine kada smo na poluvremenu imali 2:0. Moraju da više veruju u sebe i daju, ne 100, nego 200 odsto sebe da bismo došli do onoga što želimo.

Poručio je i da bi bio zadovoljan ukoliko bi njegov tim Beograd napustio sa barem jednim bodom.

– Želimo da se vratimo u našu Suboticu neporaženi. Neće biti nimalo lako, apsolutno verujem u svoje igrače, a još važnije i oni su počeli da veruju u sebe. Biće neizvesna utakmica, ali se nadam povoljnom rezulatu i pobedi – završio je Lalatović.

Kurir sport

Bonus video:

00:28 Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla