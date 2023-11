UŽIVO, VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA! Derbi na "Karađorđu" - šampion nema prava na kiks! /POZNATI SASTAVI/

Fudbaleri Vojvodine igraju protiv Crvene zvezde meč 16. kola Superlige. Ovaj duel na programu je od 16.00 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

Uživo,

Vojvodina - Crvena zvezda: 16 sati

Uoči meča:

Poznati sastavi za današnju utakmicu: Vojvodina: Carević – Lazarević, Jeličić, Crnomarković, Giorbelidze – Salgueiro, Milosavljević – Radulović, Zukić, Malbašić – Vukanović Crvena zvezda: Glazer – Nedeljković, Điga, Dragović, Nikolić – Stamenić – Bukari, Kanga, Hvan, Ivanić – Endijaje

UOČI MEČA

Fudbaleri Crvene zvezde u prvom meču nakon reprezentativne pauze gostuju Vojvodini u Novom Sadu, a taj meč mogao bi da bude izuzetno značajan za nastavak sezone. Aktuelni šampion nema prava na kiks u domaćem prvenstvu, pošto već zaostaje šest bodova za najvećim rivalom.

"Poznajemo Vojvodinu veoma dobro. Reč je o ekipi koja je u formi i koja je u tom naletu savladala TSC u prethodnom kolu, a mi dolazimo u Novi Sad gde teren nije u sjajnom stanju, ali moramo da se prilagodimo i pobedimo utakmicu. Ne postoji druga opcija za nas", rekao je Barak Bahar.

foto: Starsport©

Sa druge strane, trener domaćeg tima Ranko Popović optimističan je pred duel sa šampionom Srbije.

"Jedna lepa prilika za sve nas da se vidi ono što smo radili do sada i da vidimo nadogradnju svega što smo pokazali i da napravimo korak dalje. O Crvenoj zvezdi ne treba trošiti reči, to je tim koji igra u Ligi šampiona, imaju po barem dva igrača na svakoj poziciji i koji god sastav da izađe, to je ekipa koja se bori za titulu. Bilo bi lepo da mi imamo odgovor na sve to. Ako uzmemo u obzir kako su momci trenirali tokom ove dve nedelje, uz sve probleme kao što su bili uslovi za rad, ekipa mi je ostavila vrlo malo prostora za neku primedbu. Ko što uvek kažem, više volim da delima pokažemo na terenu, pa neka bude tako", poručio je Popović.

(Kurir sport)