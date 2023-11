"BAHAR JE UPROPASTIO EKIPU" Ognjen Vranješ OPLEO po Izraelcu: Kažu da ne vodi treninge, nema odnos sa igračima - TO TI JE METLA

Bivši fudbaler Crvene zvezde Ognjen Vranješ nema lepo mišljenje o aktuelnom treneru crveno-belih, Izraelcu Baraku Baharu.

Defanzivac Čukaričkog žestoko je opleo po Baharu u popularnom podkastu "Psihokast". On je istakao da izraelski trener nema odnos sa igračima i da je samo pitanje vremena kada će napustiti klupu Zvezde.

"Mislim da je upropastio ekipu ovaj trener, Izraelac. Ne može, brate, kažu ljudi da on ne vodi treninge, pomoćnici vode, a on sedi gore u kancelariji i gleda na kamerama trening. Nema odnos sa igračima, a čim nemaš taj odnos sa igračima, to ti je metla. Samo je pitanje koliko će da te trpe", kaže Vranješ i dodaje:

"Nema tu uspeha. Nema... Moraš da budeš 300 odsto u tome i samo tako može da se napravi uspeh."

