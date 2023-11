FILIP UGRINIĆ ŠOKIRAO IZJAVOM: Da je bilo kontakta sa Srbijom, Piksi bi znao kako se zovem!

Fudbaler Jang Bojsa, Filip Ugrinić, govorio je nakon pobede nad Crvenom zvezdom o odluci da izabere reprezentaciju Švajcarske.

Ugrinić se odlučio da igra za zemlju u kojoj je rođen uprkos želji ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije i selektora Dragana Stojkovića da odabere Srbiju.

Ugrinić je poručio da su ljudi iz FSS prekasno pokazali interesovanje i stupili u kontakt sa njim.

- Jednostavno, ljudi iz Švajcarske su pričali sa mnom, to je prevagnulo. Srbija i ja nismo bili u kontaktu prethodnih meseci, to nije tačna informacija. Zvali su me dve nedelje pre reprezentativne pauze (utakmice protiv Bugarske prim.aut.), a ja sam se tada već odlučio da ću nositi dres Švajcarske. Kako bih vam rekao, neću ništa loše reći, ništa tu nije bilo protiv Srbije. Jednostavno, da su oni bili u kontaktu sa mnom, selektor Srbije bi znao kako se ja zovem - rekao je Ugrinić srpskim medijima posle utakmice u Bernu.

Trijumfom nad crveno-belima Jang Bojs je obezbedio plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

- Lep je osećaj, jako važna utakmica. Žao mi je što nismo prošli i jedni i drugi. Ponovo su navijači Zvezde napravili sjajnu atmosferu. Želim im sve najbolje u budućnosti. Bilo je teško, ali kada se pogleda grupa, videlo se da će se između Zvezde i Jang Bojsa odlučivati ko ide u Ligu Evrope. Jeste mi žao, ali jednostavno, takav je fudbal - poručio je Ugrinić.

