TRENER EVERTONA ZAGRMEO: Ostavite fudbal na miru!!!

Trener Evertona Šon Dajč rekao je da bi ljudi koji donose odluke "trebalo da ostave fudbal na miru", posle predloga da se uvedu desetominutna isključenja tokom utakmica.

Međunarodni bord fudbalskih asocijacija (IFAB) preporučio je u utorak da se testira pravilo o privremenim isključenjima igrača kako bi se sprečilo nedolično ponašanje i zlonamerni prekršaji igrača u profesionalnom fudbalu.

"Mislim da je to nepotrebno", rekao je Dajč za Bi-Bi-Si (BBC).

Kazna od 10 minuta tesitra se od 2019. godine u nižim kategorijama, a IFAB je naveo da će proveriti na kom nivou je najbolje testirati.

"Ne znam zašto ne ostave fudbal na miru, mislim da to nije potrebno. Mislim da to nije poželjno, ali možda navijači imaju drugačije mišljenje. Kako ćete to da izvedete? Ako fudbaler izađe sa terena, kako ćete to da ? Kao zdravlje i bezbednost? Da li će se zagrevati ili ćete mu dozvoliti da sedne? Da li mora da sedi? Da li će dobiti dva minuta od 10 da se ponovo zagreje", naveo je Dajč.

"Ozbiljan sam, ovako je svet propao. Čudno je to uzeti u obzir, ali ako uvedu, onda će tako i biti", dodao je on.

Dajč je rekao i da sudije treba ostaviti na miru, posle rasprava o upotrebi VAR tehnologije i problema u vezi sa tehnologijom tokom utakmica.

On je pozvao na racionalizaciju procesa uklanjanjem monitora pored terena, rekavši da je to izazvalo haos posle poraza Evertona na domaćem terenu od Mančester junajteda (0:3) u nedelju.

"Ostavite sudije na miru, sve odnesite, monitore, buku i pustite ih da rade svoj posao", naveo je Dajč.

(Beta/BBC)