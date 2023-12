DULJAJ ZAGRMEO PRED VOJVODINU: "TSC je ZABORAVLJEN, svaka utakmica je DERBI"

Fudbaleri Partizana u subotu od 15.30 igraju derbi meč 17. kola Superlige Srbije protiv Vojvodine u Humskoj.

Očekivanja pred ovu utakmicu izneo je šef stručnog štaba crno-belih, Igor Duljaj.

- Znate kako, vi možete uvek da se pripremite, imate plan kako želi da igrate, takođe i protivnički tim ima plan kako želite i - drugi minut gol, sve pada u vodu. Moramo da budemo fokusirani od samog početka, naravno, biće drugačija igra, drugačija utakmica, drugačiji intenzitet, biće drugačije, tad nismo bili u takmičarskoj formi ni mi, a ni oni. Oni polako dolaze do svoje forme, sve bolje i bolje igraju. Mnogi očekuju da mi moramo svakog da pobedimo, ali ja nikakav pritisak ne stavljam na svoju ekipu. Samo sledeći protivnik, fokus na našu igru i da damo sve od sebe - rekao je Igor Duljaj, pa dodao:

- Za nas je svaka utakmica derbi, tako i ova utakmica sa Vojvodinom. Biće teško, oni su odigrali dve teške utakmice protiv Crvene zvezde i TSC-a. Popovićev rad tek sada dolazi do izražaja, igraju odlično, imaju dosta iskusnih igrača u timu, odlična ekipa i po tradiciji oni su uvek nezgodan protivnik po nas. U prošlosti su nam mnogo puta uzeli bodove, ali igramo na našem stadionu, na našem terenu i najveći je motiv da se dobrom igrom odužimo svima koji su došli na prošlu utakmicu da podrže našu ekipu. To je meni najveći motiv, a verujem i igračima, da dođe ponovo 8.000 ili 10.000 duša koji dolaze čistog srca da podrži svoj tim.

foto: Starsport

Nema sumnje da nas čeka otvorena borba.

- U odnosu na prošlu utakmicu po jednom izuzetno teškom terenu, ovde očekujem otvorenu igru sa naše i njihove strane. To je tim koji želi da igra fudbal, imaju sjajne pojedince, trenera koji ima internacionalno iskustvo, radio je dugi niz godina u inostranstvu, kao što sam već rekao - sada njegov rad dolazi do izražaja. Mi se uvek fokusiramo samo na sledeću utakmicu i fokusiramo se na našu ekipu, ono što me raduje je povratak Saldanje koji je odradio kaznu i nadam se da će Aranđel Stojković biti spreman za utakmicu, imamo još neke probleme. Nikolić je igrao bolestan protiv TSC-a i dalje ima visoku temperaturu i to je jedini od igrača koji neće biti spreman sutra. I Severina se još nije oporavio - istakao je Duljaj.

Dotakao se i katastrofe protiv TSC-a.

- Zasluženo smo izgubili sa 0:4, bez obzira na to što smo primili tri gola iz prekida, zaboravljena je ta utakmica. Igrači su svesni da se mnogo očekuje od nas. Ono što je važno, koji su to uslovi da bi neko bio uspešan i da bi jurio titulu, koji je to način? Ono što uvek tražim od igrača jeste da se pošteno borimo, da igramo koliko možemo, da damo maksimumu i uvek kad se posle utakmice pogledamo u ogledalo, da znamo da li smo dali sve od sebe. Tako da, nikakve priče o tituli, jesenjoj tituli, samo sledeća utakmica, a to je Vojvodina - kaže trener Partizana i u dahu nastavlja:

- Mi od utakmice kad smo igrali plej-of protiv Čukaričkog nismo imali poraz, tako da je u nekom trenutku moralo doći do poraza. To je bilo u prošloj utakmici - zasluženo, zasluženo smo izgubili. To je bio šamar za nas, važno je da smo se otreznili i još jednom ponavljam, najveći motiv je da vratimo dug svima koji su bili na utakmici. Ako ima nešto pozitivno u tom porazu, jeste to što nijedan igrač nije dobio zvižduk, već su ih pozdravili za ono što su učinili. Verujem u ekipu, verujem u igrače, videću naše mogućnosti, ali najvažnije je da su ljudi prepoznali da igrači daju sve od sebe i da se njihov rad ceni.

foto: Starsport

Govorio je i o problemu sa prekidima jer su tri gola protiv TSC-a primljena posle kornera.

- Prvi nikada ne upirem prstom ni u koga. Ja sam rekao da je to moja odgovornost, da nismo ušli kako je trebalo. Prekide možete da vežbate svaki dan, a dogodi se onakva situacija gde je vetar odradio deo posla. Prekidi se vežbaju pred utakmicu, neko vežba, neko ne, to ćemo danas na treningu u odnosu na njihove - naglasio je Igor Duljaj, pa se za kraj dotakao i Ksandera Severine:

- Ušao je u formu i mnogo puta sam rekao da je izuzetno važno kad imate igrače na klupi kao što je bilo da uđe Nikolić i donese rezultat. Severina, Kalulu... Veoma je važno da imate igrače koji mogu da drže ritam i ili promene ritam. U ovom momentu ne računamo na Severinu koji nam dosta toga donosi, ali, razmišljamo samo o igračima koji su spremni. Sutra će igrati samo oni koji su spremni da iznesu teret.

Kurir sport / Ž.S.

