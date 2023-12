ŽESTOK UDARAC ZA BAJERN! Posle debakla stigla KATASTROFALNA vest: Gnabri ponovo povređen!

Fudbaler Bajerna iz Minhena Serž Gnabri povredio je butinu i ponovo će morati da odsustvuje sa terena, saopštio je danas šampion Nemačke.

Gnabri je u subotu u utakmici protiv Ajntrahta, koju je njegova ekipa izgubila sa 1:5, ušao u igru sa klupe, ali je posle pet minuta napustio teren zbog povrede.

Bajern je saopštio da je Gnabri povredio tetivu levog butnog mišića i da će propustiti "naredne utakmice".

Klub nije naveo kada će se Gnabri vratiti, ali bi on mogao da propusti preostale tri utakmice do kraja godine, dve u ligi i duel na Old Trafordu protiv Mančester junajteda u Ligi šampiona.

Nemački fudbaler ove sezone ima problema sa povredama, nakon što je u septembru slomio ruku u duelu protiv Projsen Munstera u Kupu i odigrao je samo pet utakmica u Bundesligi, uključujući i jučerašnju.

Kurir sport/Beta