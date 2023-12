HVANG MATIRAO GRAĐANE - SADA ČEKA DERBI: Ponosan sam na tim, pritiskali smo do kraja

Fudbaler Crvene zvezde In Bom Hvang rekao je da je ponosan na svoj tim jer je do kraja "pritiskao" Mančester siti i dodao da crveno-beli sada treba da zaborave Ligu šampiona i okrenu se domaćem prvenstvu.

"Ponosan sam na tim, jer smo pritiskali do kraja i pokušavali. Nismo uspeli da dođemo do rezultata, ali sam ponosan na to što sam pogodio protiv jednog od najboljih timova na svetu", rekao je Hvang.

03:35 Hvang posle poraza od Sitija

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na svom terenu od Mančester sitija sa 2:3, u poslednjoj utakmici grupne faze Lige šampiona. Hvang, koji je večeras upisao gol i asistenciju, istakao je da su pred njegovom ekipom sada dva važna meča, protiv Spartaka i Partizana.

"Moramo da zaboravimo na Ligu šampiona, i da se fokusiramo na Super ligu. Pred nama su dve veoma važne utakmice", rekao je Hvang.

Kako je naveo, cilj za naredne dve utakmice je jasan - šest bodova.

"Moramo da pobedimo, pogotovo derbi. Svesni smo da nas u subotu očekuje važna utakmica, a onda i u sredu. Dve pobede je ono što želimo, a uzbuđen sam što ću igrati svoj prvi derbi", zaključio je Hvang.

(Kurir sport/M.I.)