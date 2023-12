DULJAJ O SUĐENJU U NIŠU: Ne smeš da se smeješ igraču Partizana u lice! Kartone dobijamo kao bombone - kao da ih Deda Mraz deli!

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da ekipa razmišlja samo o narednoj utakmici protiv Radničkog 1923 i da neće kalkulisati sa sastavom, iako crno-bele posle tog duela čeka "večiti" derbi sa Crvenom zvezdom.

"Radnički ima odličnog trenera koji ne odstupa od svoje igre, to se videlo u prethodnih nekoliko utakmica. I mi i Radnički imamo oscilacije u poslednje vreme. U Nišu smo imali neprijatan poraz, sada čekamo Radnički na našem terenu. Najvažnije je da samo razmišljamo o toj utakmici, bez obzira na probleme u ekipi", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 18.30 na svom terenu protiv Radničkog 1923, utakmicu 19. kola Super lige Srbije. Crno-bele pet dana kasnije očekuje duel sa Zvezdom, posle čega sledi pauza u šampionatu.

"Nema kalkulacija sa timom. Prva sledeća utakmica je najvažnija. Derbi niko ne pominje. Igrači jedva čekaju da istrče na teren. Postoji opasnost od žutih kartona, pričali smo o tome da obrate pažnju ukoliko naprave neki prekršaj, ukoliko nešto vidim praviću izmenu, neću da rizikujem ništa", naveo je Duljaj.

On je rekao da je posle povrede Ksander Severina u poslednjih nekoliko dana trenirao sa ekipom, ali da nije 100 odsto spreman, kao i da Bibras Natho i Kristijan Belić imaju po tri žuta kartona. Utakmicu će zbog povrede kolena propustiti Frenk Kanute, kao i Mihajlo Ilić zbog kartona.

"Osetiće se odsustvo Ilića ne samo jer je kvalitetan igrač, nego jer je i bonus igrač. Moramo da nađemo ko će biti bonus da bismo na osnovu toga mogli da sastavimo ekipu. Da je to neki napadač, onda imate dovoljno igrača koji mogu da popune bonus, a ovo je specifična pozicija. Ilić je praktično odigrao sve utakmice, ali koga nema, bez njega se mora. Znam tim, ali sačekaću da se završi današnji trening", dodao je trener crno-belih.

Partizan je u ponedeljak izgubio od Radničkog u Nišu 1:2 i prepustio je prvo mesto Zvezdi. Duljaj je rekao da mu se svidela reakcija igrača posle te utakmice, ali da mu se jedino nije svidelo ponašanje sudije Marka Ivkovića.

"Nikad ne komentarišem suđenje, ali nije mi se svidelo to, ne smeš da se smeješ u lice igraču Partizana, ne samo njemu nego i Partizanu i ljudima koji su došli iz Pančeva, Beograda, Leskovca da bodre svoj tim. To uopšte nije lepo, svako može da greši, sudije imaju pritisak i mi im svašta kažemo, što isto nije lepo, ali nikome se ne smejemo. Partizan ima mnogo simpatizera, oko 40 odsto i njima se takođe smeješ u lice. Nije nas to uzdrmalo i to ćemo sutra pokazati", naveo je Duljaj.

"Među sudijma imam mnogo prijatelja, mnogi rade častan i pošten posao, to je težak i stresan posao, nije im lako, ali smejanje nekome u lice nije prijatno. Uputim i ja nažalost neku neprijatnu reč, najgora koju sam mu rekao je da je loš čovek. Mi smo sportisti, kada izgubim pružim ruku da čestitam. Težim da svi imaju ravnopravan odnos. Nisam pokušao da razgovaram sa njim, nema koristi od toga. Igrači su rekli da nisu poraženi i da ćemo iz ovoga izaći jači. Nema ljutnje, razočarao sam se u neke druge stvari. Žao mi je ljudi koji su prevalili toliki put, mnogo je dece izostalo sa časova i njima se takođe neko smeje u lice, a mi treba da ih učimo pravim vrednostima", dodao je.

Upitan da li igrači posle svega treba da pokažu inat, Duljaj je rekao da želi samo sportski inat.

"Moramo da budemo mirni, da ne dobijamo bespotrebno kartone. Ja sam dobio dva, ali zasluženo. U poslednje vreme smo ih mnogo dobili, u pet utamica više od 20 kartona. Dobijamo ih kao bombone, kao da ih Deda Mraz deli. Najvažnija je sportska priča, da se koncentrišemo na nas, nećemo da se bavimo drugim stvarima. Na neki način smo napravili dobre rezultate, imamo dobru igre i uspeli smo da vratimo navijače jer se nismo bavili drugim stvarima, to je ono što nas održava", naveo je Duljaj.

Partizan je drugi na tabeli sa 43 boda, koliko ima i Zvezda, koja je prva zbog bolje gol-razlike. Radnički 1923 zauzima 11. mesto sa 19 bodova.

